Vituko: “Ganar es bonito, pero para nosotros lo más importante es disfrutar”

Conquistar un campeonato liguero es algo difícil de lograr ya que terminar primero en cualquier competición requiere una gran regularidad. Esta circunstancia tan singular la ha convertido en un hábito la Cervecería Garimbas, una formación fundada en 1990 que compite en el Campeonato de Fútbol de Peñas de la Asociación de A Coruña. Sus integrantes se han proclamado campeones de la Primera División por cuarta vez en las cuatro últimas temporadas.



El jugador-entrenador de la formación, Víctor Rodríguez Fernández ‘Vituko’, estuvo en dxt campeón para hablar de las claves del éxito alcanzado y los objetivos que se marca su peña para el resto del curso.

Cuatro títulos ligueros en las cuatro últimas ediciones celebradas. ¿La Cervecería Garimbas no tiene rivales?

Para nada. Esta temporada ha sido bastante complicado conquistar el título, pero al final lo hemos podido conseguir.

¿Cómo ha sido el torneo?

Hemos sufrido bastante la falta de varios jugadores ya que no han podido asistir a los encuentros programados por trabajo o lesiones y esto siempre es un contratiempo. Ello nos hizo entrar en un pequeño bache a mitad del campeonato que nos pudo costar el título. Sin embargo apretamos los dientes y ahora podemos decir con gran satisfacción que hemos conseguido esta victoria.

¿Cuándo visteis que era posible revalidar el título?

El encuentro que disputamos ante la Textiles Gabitex fue la clave de todo. Si nos ganaban ya no dependíamos de nosotros para ser los campeones, pero hicimos un partidazo desde el primer minuto al salir a por todas, muy concentrados y comprometidos sabiendo lo mucho que estaba en juego.

El resultado final de dos a seis parece que el encuentro fue más sencillo de lo previsto en un principio.

No fue así. Pudimos conseguir este triunfo holgado gracias a la mentalidad con la que disputamos el encuentro y por el hecho de que los jugadores desde el pitido inicial no dejaron nada al azar y buscaron con ambición la portería rival.

Vuestros números dan pistas de cómo es vuestra peña (veinte victorias, cien goles a favor y cincuenta en contra).

Efectivamente. Atrás somos una peña muy ordenada y arriba tenemos jugadores muy rápidos que cuentan con una gran pegada. Nos gusta llevar el peso de los partidos. A lo que dicen esos números que citaste se debe añadir que todos los componentes de la peña somos gente sacrificada y comprometida, algo que ha permitido sacar adelante encuentros complejos y a la postre este hecho ha sido determinante para poder revalidar el título liguero.

Habéis ganado las cuatro últimas ligas de Primera División. ¿Cómo visteis las otras?

En la primera tuvimos mucha presión, pero fue la más bonita ya que antes nunca habíamos sido campeones. Algo inolvidable. La segunda no fue tan intensa al haberla ganado la temporada anterior y conseguirla unas jornadas antes de acabar el torneo. No obstante la recordamos como el premio a un torneo excepcional.

La anterior a esta se produjo en la última jornada.

Sí. El partido fue en el campo de la Laboral ante A Xesta, que era segunda, por lo que era como una final ya que ambas peñas llegamos con opciones de ser campeonas. Ellos debían ganar para lograr el título y a nosotros nos valía el empate. Perdíamos por tres a dos, pero Pedro marcó un gol cerca del final que nos dio el título.

Sumáis cuatro títulos ligueros de Primera y uno de Segunda, pero la Copa, que aún no se ha iniciado, se os resiste.

Sí, tenemos esa espinita clavada. En 2022 estuvimos a punto de ganarla, pero la Rossonero nos derrotó con un gol en el minuto ochenta y nueve. Una pena. Veremos si en esta edición podemos conseguirlo.

Vuestra peña no se limita a jugar y la relación entre sus miembros es muy cercana.

Ganar es muy bonito y le gusta a todo el mundo. No obstante, para los que formamos la Cervecería Garimbas lo más importante es reunirnos para disfrutar de nuestro deporte favorito, pero no nos limitamos a jugar los partidos ya que después vamos a nuestra sede, que está en O Temple, y vemos los partidos televisados. En ella compartimos mucho tiempo ya que desde hace bastantes años todos somos grandes amigos. Por ello, la peña es como mi segunda familia y puedo decir que la persona que soy en la actualidad se lo debo en gran medida a la totalidad de sus integrantes.

¿A quienes dedicáis este cuarto título liguero?

A los fundadores de la peña, pues nadie estaría aquí en caso de no haber dado ese paso. A los patrocinadores, por su colaboración desinteresada. A nuestras familias, por su apoyo constante, en especial a Irene y Tito que nunca faltan a nuestros partidos. Y, si me lo permites, a título personal me gustaría hacer una mención especial a mi pareja Paula. Ella sufre cuando las cosas no salen como queremos y también se alegra cuando ganamos.