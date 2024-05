Adri Martínez Vara deja de jugar de manera profesional

El jugador gallego Adrián Martínez Vara ‘Adri’, de treinta y ocho años, ha anunciado ayer jueves su retirada del fútbol sala profesional tras una dilatada trayectoria, en la que destaca su participación con la selección española y que concluye en el club de su ciudad, O Parrulo Ferrol, con el que le restaba un año de contrato.



En una rueda de prensa en el Pabellón de A Malata, el presidente de la entidad, Julio Martínez Martínez, ha aludido a un día “triste para mí y para todos los aficionados a este deporte, como para nuestra afición; no me gustaría que llegase nunca”, y ha subrayado que el capitán del equipo es el deportista “más carismático que salió de nuestras filas”.



Así, ha recordado que tras sus inicios en la escuadra naval marchó al Azkar Lugo, ElPozo Murcia y el Sport Club KPRF de Rusia antes de regresar, con más “experiencia” y para dar “muchas alegrías a nuestros aficionados”, en el ecuador de la temporada 2017-2018, con el plantel compitiendo en la Primera División, cuando ahora milita en la categoría de plata del fútbol sala nacional.



Martínez Martínez ha lamentado que se “retire con más premura de lo que nos gustaría”, pero ha reconocido que Adri “sabía que no estaba al 100 % de sus capacidades físicas” por las “lesiones que lleva sufriendo en estas últimas temporadas; con el cariño que le tiene al club, prefiere dejar en blanco esta próxima temporada y colgar las botas”.



A su juicio, ello demuestra “su compromiso con el club”, al que seguirá “vinculado de una manera u otra” para “apoyar y ayudar en lo que sea posible”, aunque también ha avanzado que se promoverán homenajes al futbolista y la posible retirada de su dorsal, el número 10.



Martínez Vara ha admitido que su salida de la plantilla es “muy duro para mí”, pero ha señalado que cree que es la decisión “correcta” porque no ha podido “dar el 100 % en ningún aspecto” en los últimos meses, algo que, a su entender, “no concibo en el fútbol sala profesional”.



El ferrolano ha justificado su marcha porque estaría “cobrando un contrato que no merecería”, por lo que ha apostado por “ser honrado, levantar la mano y decir hasta aquí”, para aclarar que pidió incluir una cláusula según la cual no va a “volver a jugar en Primera o Segunda; para que no haya malos entendidos y quede claro.