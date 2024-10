Tebas: "Estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que trabaja para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético y evitó juzgar lo que haga el Atlético de Madrid al respecto, mientras reclamó más competencias sancionadoras para su organismo y medidas para identificar a los violentos como tornos biométricos.

"No voy a hablar de si la sanción al Atlético es suficiente o no. Lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que haya siempre aficionados ahí, pero que el Frente Atlético no exista como organización. Ese es nuestro objetivo", afirmó.

Tebas participó este lunes en la jornada "Reflexión sobre las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol profesional", organizada por LaLiga, y señaló que el Frente Atlético "ya lleva un historial de de actos que merecen que sea disuelto". "Es verdad que se puede decir que son 60 o, 100, pero en el entorno hay mucha gente que con el silencio, la conducta o reírse de las actuaciones es tan grave como activarlas", dijo.

El presidente de LaLiga evitó opinar sobre la corrección de las medidas adoptadas por el Atlético de Madrid tras los incidentes del derbi, por los que el club fue sancionado con el cierre parcial de su estadio un partido por los comités disciplinarios de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y por los que ha sido propuesto para un cierre total durante dos semanas por la Comisión Antiviolencia.

"No voy a jugar si es lo correcto y si tiene posibilidades de hacerlo, no sé. Cada uno tiene que tener su forma y diseñar su estrategia. Yo me sé las mías y ahí más competencias sancionadoras. Nosotros posiblemente hubiésemos ido a una identificación mucho mayor de espectadores de la que ha habido y a lo mejor de forma más rápida", añadió.

Con más competencias sanacionadoras, Tebas abundó que LaLiga utlizará "la tecnología adecuada en ciertas zonas de los estadios para poder identificar muchísimo mejor a todo aquel que cometa violencia e intolerancia, todo o tire objetos al terreno de juegos".

"Pretendíamos poner tornos biométricos en las zonas de las gradas de aficiones visitantes o gradas de animación. La Agencia de Protección de Datos no nos ha dejado ponerlos, con amenaza de graves sanciones, además, cuando era curiosamente estimando denuncias de aquellos grupos que están en esas gradas y lo que buscan es el anonimato para no poder ser pillados con las manos en la masa", mantuvo.

Por ello consideró que si se necesita una reforma de la legislación para ello "que se haga ya", porque "a veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra lo que llamaríamos secuestrado por una actitud y lo mejor no tiene medios para afrontar".

"Tener un reglamento interno a lo mejor no es suficiente fuerza legal para poder echarlos. Nosotros queremos competencias para poder echar. Entiendo cuando dice el Atlético de Madrid que a veces se causa un daño a mucha más gente que los que lo han hecho, pero también lo sabe el Atlético Madrid, porque lo he hablado con ellos, que a veces lo más preocupante ya no solo es el que tira, sino el que consiente y ríe la gracia. También hay que acabar con ello", subrayó.

Cuestionado al término de su intervención en la jornada por la presencia del Real Madrid en la Comisión Delegada de LaLiga, tras las últimas elecciones, Tebas sostuvo que su forma de actuar "no va a cambiar" y recordó que el club blanco ya estaba en otros órganos, como el de derechos audiovisuales.

"A mí no me va a amedrentar en las decisiones que tomaremos en conciencia para lo mejor de nuestra Liga. Seguiremos en contra de la Superliga, seguiremos defendiéndonos de todas las múltiples denuncias que tenemos, de todas las querellas que nos intentan meter, y haciendo lo que es mejor por la Liga, no hay más", concluyó.