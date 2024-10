Reencuentro entre Dépor y Málaga tras el principio del fin

Deportivo y Málaga revivirán el domingo en Riazor un duelo que se ha representado en 80 ocasiones a lo largo de la historia en competición oficial y cuyo último episodio —que se remonta al 8 de julio de 2020— inició la caída del conjunto blanquiazul a Segunda B, donde penó durante cuatro temporadas hasta su regreso actual a Segunda División.



Aquel miércoles 8 de julio, el cuadro coruñés afrontó su octavo partido desde que la competición —detenida desde el 7 de marzo hasta el 14 de junio por la pandemia de covid— se puso en marcha de nuevo con un calendario frenético en el que se jugaron encuentros de Liga cada tres días.



El cuadro herculino se había despedido, antes del parón, con una abultada derrota en Almería (4-0) que le dejaba instalado en la primera de las cuatro plazas de descenso con 35 puntos, empatado con el Albacete y el Oviedo, que eran los equipos que le precedían en la clasificación.



El Dépor, entrenado por Fernando Vázquez, afrontó la ‘nueva normalidad’ con tres empates consecutivos a los que luego sucedió una serie de tres victorias y un encuentro finalizado en tablas. 13 puntos de 21 posibles que permitieron a los blanquiazules distanciarse del descenso en cuatro puntos, cuando restaban cuatro jornadas por disputarse.

Derrota con polémica



Llegó el desplazamiento a La Rosaleda, donde se truncó la racha positiva blanquiazul (1-0) en un mal partido de los coruñeses, sin posesión, sin control del juego y sin remates entre los tres palos. Apenas cuatro disparos efectuaron los deportivistas durante los 90 minutos, pero ninguno encontró el arco, mientras que el Málaga probó su puntería en quince ocasiones —cuatro a puerta— y una de ellas acabó en el polémico gol de Hicham.



El duelo se rompió a los 61 minutos, en un córner a favor del Dépor que generó una contra mortal de la escuadra andaluza en la que fallaron el árbitro, el VAR y los pupilos de Fernando Vázquez.



Hubo una mano de Luis Muñoz en el inicio de la jugada, tras una pérdida de Mollejo, y después los malaguistas ejecutaron una contra perfecta, lanzada por Juanpi, quien asistió con maestría a Hicham para que superara a Dani Giménez, acercara al cuadro andaluz a la salvación y complicara la existencia a los coruñeses.



“Desde la grada no aprecio la mano, pero hablé con mis jugadores, Álex me dice que es muy clara, todo el mundo me dice que sí era, y una mano previa, voluntaria o involuntaria, si termina en gol, debe ser anulada. Reconociendo que fue un mal partido, para mí es increíble, alucinante, que un árbitro, que para mí era consciente de que hay una mano y que el reglamento le está diciendo que si hay una mano previa, voluntaria o no, tiene que ser anulado, lo dé. Si lo quieres ver, por qué no lo vas a mirar al monitor. Si el VAR le dice que es dudosa, me dicen que no tiene por qué ir. Aquí hay intereses muy grandes, los de un equipo, una afición, un club y creo que le faltó humildad para ir a ver una jugada. Estoy indignado por esto y también un poco molesto por cómo jugó el equipo”, se quejó airadamente Fernando Vázquez tras la primera de tres derrotas consecutivas que terminaron por condenar al Dépor a Segunda B.



Cuatro días después, el equipo coruñés inexplicablemente perdió en Riazor (2-3) ante un Extremadura ya descendido. Además, con la presencia en el cuadro azulgrana del exblanquiazul Óscar Pinchi.



Y en la siguiente jornada, los herculinos cayeron en Miranda de Ebro (1-0). Tres resultados que, unidos a lo que sucedería en la última cita del curso, con el brote de covid de la expedición del Fuenlabrada y la decisión de la Liga de no aplazar la jornada al completo, desembocaron en el descenso de los blanquiazules a la ‘C’.



Seis puntos sumó el Málaga aquella campaña frente al Deportivo, ya que el conjunto andaluz también se impuso en la primera vuelta en Riazor (0-2), con un gol de Villanueva en el tramo final del primer tiempo y otro de Sadiku en el minuto 86.

El Málaga ganó 0-2 en su última visita a Riazor, en octubre de 2019 | Javier Alborés

80 duelos oficiales



Coruñeses y malagueños han disputado 80 partidos oficiales, aunque 40 de ellos fueron entre el Dépor y el CD Málaga y la otra mitad, desde que el club andaluz se refundó con el nombre de Málaga CF en el verano de 1992, sobre los cimientos del Atlético Malagueño, filial del CD Málaga.



Los dos primeros enfrentamientos entre ambos equipos, sin embargo, fueron sendos amistosos disputados el 25 de marzo de 1932 y el 4 de abril del año siguiente, cuando el estadio malagueño se denominaba Rosaleda Stadium. El primero de esos dos duelos acabó con triunfo coruñés (2-3), mientras que el siguiente cayó del lado andaluz (2-1).



Ambos conjuntos coincidieron por primera vez en competición oficial durante la temporada 1947-48, en Segunda División. Los herculinos, entrenados por Luis Urquiri, perdieron en La Rosaleda en la primera vuelta (4-1), pero se impusieron en Riazor (2-0), con goles de Oliveros y Chao.



Fue la primera de las 20 visitas del CD Málaga a Riazor, con un balance de trece triunfos, cinco empates y dos derrotas de los herculinos, con 32 goles a favor y 16 en contra.



El CD Málaga jugó por última vez en A Coruña el 14 de abril de 1991, en la trigésima jornada de Segunda División. Albis marcó el tanto de la victoria deportivista (1-0) en el arranque del segundo tiempo.



Ambos se reencontraron —aunque como Málaga CF— en el curso 1999-2000, en el que se midieron en cuatro ocasiones. En la Liga, los herculinos golearon en Riazor (4-1), con un doblete de Djalminha, un gol de Donato y otro de Víctor, y perdieron en La Rosaleda (1-0) con una diana de Darío Silva. Y en la Copa, eliminaron a los andaluces en los dieciseisavos de final, tras vencer en casa 1-0 y caer 2-1 fuera.



14 triunfos ha obtenido el Dépor ante el Málaga CF en Riazor, con 4 empates y 2 derrotas. En total, ante los andaluces con ambas denominaciones ha habido 40 duelos, con 27 victorias del Dépor, 9 empates y 4 derrotas.

Las semis del playoff a Primera en el penúltimo cruce

Uno de los enfrentamientos recientes más famosos entre el Dépor y el Málaga fue el cruce entre ambos en la semifinal del playoff de ascenso a Primera División en junio de 2019.



La escuadra coruñesa, entrenada por José Luis Martí, encarriló la eliminatoria ante el bloque del exdeportivista Víctor Sánchez del Amo en la ida con un triunfo por 4-2 y sentenció el duelo en La Rosaleda con un gol de Álex Bergantiños (0-1).



En la final, ganó al Mallorca en Riazor (2-0), pero perdió 3-0 en Son Moix.

El 4-2 en Riazor en la ida de la semis del playoff en 2019 | Javier Alborés

Es el rival ante el que más ha jugado el Málaga CF

El Deportivo es precisamente el rival ante el que el conjunto andaluz se ha enfrentado en un mayor número de ocasiones en competición oficial desde que se refundó con el nombre de Málaga CF.



Los 40 duelos que la escuadra malaguista ha protagonizado con el cuadro coruñés superan los 38 ante el Sevilla y los 36 que han disputado contra el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club y el Espanyol.



Una decena de triunfos, trece empates y 17 derrotas exhibe el Málaga CF ante los herculinos. Números aún más contundentes en Riazor, donde los malacitanos solo suman dos victorias. La primera, en diciembre de 2014 (0-1), con un tanto de Darder. Y la segunda, ese 0-2 la última vez que ambos conjuntos coincidieron, durante la campaña 2019-20, en Segunda División.



Javier Irureta es el entrenador del Deportivo que se ha cruzado en un mayor número de ocasiones en el camino del Málaga CF, con un total de 14 enfrentamientos del irundarra como técnico blanquiazul.



El Dépor de ‘Jabo’ se le atragantó al conjunto malacitano, que sufrió ocho derrotas y consiguió sumar dos triunfos y cuatro empates. Ambas victorias, en La Rosaleda durante el curso 1999-2000. El 2-1 en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y el 1-0 en la Liga.

Diego Tristán marca, de penalti, el 1-0 en la visita del Málaga a Riazor el 6 de marzo de 2005 | AEC

La mayor goleada de los blanquiazules bajo la batuta de Irureta se produjo el 17 de junio de 2001, en la última jornada de la campaña 2000-01, cuando los herculinos le endosaron un 4-0 al Málaga. Djalminha, con un doblete, Makaay y Víctor firmaron los tantos del triunfo deportivista.



El cuadro malacitano se topó por última vez con el Dépor de Irureta el 6 de marzo de 2005. Los coruñeses se llevaron la victoria gracias a un gol de Diego Tristán de penalti en el último minuto de la primera parte, mientras que César Navas fue expulsado en el 87’ por doble amarilla.