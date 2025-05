Petxarroman: "Puede ser que haya sido uno de mis mejores partidos"

Álex Petxarroman, lateral derecho del Deportivo, compareció en zona mixta tras protagonizar una de sus mejores actuaciones como jugador del equipo coruñés. El jugador vasco recnoció que se siente cada vez más "cómodo" a medida que van pasando las jornadas.

Valoración de su partido: "Desde la lesión de Ximo me ha tocado participar más. A medida que han pasado los partidos, me he sentido más cómodo. Puede ser que haya sido uno de mis mejores partidos. A medida que vas sumando minutos, te vas sintiendo más cómodo y es lo que está pasando. Es fruto del trabajo que venía haciendo. Estoy muy contento".

Partido distinto al esperado: "Sabíamos que salían bien tras pérdida. Sabíamos que si se volvía de ida y vuelta, eran fuertes ahí. Aunque no era un partido que nos esperábamos, con tantos idas y vueltas. Pero hemos sido superiores y hemos ganado bien".

Luchar por el playoff: "Sabemos que es complicado. Matemáticamente es posible. El playoff sigue siendo una posibilidad y hay que pelear todos los partidos para que el milagro del playoff salga".

Elogios a Yeremay: "Creo que ya no sorprende. Es un jugador diferencial y lo hace todo muy fácil. Es una maravilla tenerlo aquí".

Victoria en Riazor: "Nos estaba costando ganar en casa y siempre es bonito ganar aquí".