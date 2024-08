Manel Menéndez, ex jugador de Dépor y Oviedo: "Ganar la Liga fue lo máximo de mi carrera”

Manel Menéndez (Avilés, 1971) fichaba por el Deportivo en la temporada 99-00 después de haber despuntado en el Oviedo. Lateral polivalente y de largo recorrido, participó del histórico título de Liga conquistado por la escuadra herculina. El mejor recuerdo de su larga carrera deportiva.



Centrado en tareas de entrenador al frente del Marino de Luanco de Segunda RFEF, su discurso se impregna de satisfacción y melancolía al rememorar sus tiempos laureados en el club de Riazor.

¿Qué es de su vida?

Me encuentro al frente del Marino de Luanco, un modesto de la Segunda RFEF con el que aspiramos a la permanencia este año. Tenemos mucha gente de casa, de Asturias.

¿El inicio de la Liga en Segunda le hace recordar su etapa en A Coruña?

Sí, es verdad. Ganar la Liga es lo máximo para cualquier jugador español y para mí lo fue haberla conquistado con el Deportivo, el mejor momento de mi carrera. Llegué al club después de haber estado en el Avilés y en el Oviedo y formé parte de una plantilla excepcional, que venció la Liga con merecimiento.

Había una gran competencia en su puesto...

Yo era polivalente, en el lateral derecho estaban Manuel Pablo y Scaloni, mientras que en la izquierda estaba Romero. Por delante, gente como Fran o Fernando. Era una locura de plantel, gente de mucho nivel. Cuando estaba en activo pensaba que debería jugar más pero ahora, con otra perspectiva, vas entendiendo por qué otra gente tenía más minutos.

La plantilla rezumaba calidad.

Sí, nos dábamos cuenta cuando había partidos de las selecciones porque nos quedábamos en A Coruña cuatro gatos. Había jugadores de mucho nivel y considero que aprendí mucho allí, de todos ellos.

¿De Javier Irureta también aprendió?

También, era un entrenador que era muy buena gente, conmigo siempre fue amable. Lo tuve en el Oviedo y un día personalmente me llamó para ver si estaba dispuesto a jugar en el Deportivo. Le contesté que por supuesto que sí. Conmigo siempre fue un buen tío, aunque no jugase mucho.

¿Tuvo momentos de debilidad al no jugar tanto como hubiera deseado?

Por supuesto que hubo etapas en donde no lo pasé bien pero finalmente todo compensó por la experiencia y por la mejoría que experimenté en el Dépor. Competía con futbolistas muy importantes, todos o casi todos internacionales.

¿Es de los que piensa que se pudo haber ganado más?

No lo sé, desde luego que había un gran equipo y me acuerdo de que en la Liga de Campeones ese Deportivo llegó lejos incluso antes de la semifinal del Oporto. Pero lo que se consiguió está al alcance de muy pocos.

¿Qué opinión le merecen los 27.000 socios del Deportivo?

No me sorprenden, es una afición que vive por su club. Es un ejemplo, está muy pendiente siempre de su equipo. El año pasado estuve allí en el partido contra el Cornellà y de verdad que aluciné. Además, creo que el estadio de Riazor está ahora más bonito que cuando yo jugaba.

¿Por qué debe pelear el conjunto herculino?

Sinceramente creo que va a hacerlo por todo. Obviamente es un recién ascendido y la primera meta debe ser la permanencia y asentarse pero si consigue algo más tampoco estaremos hablando de que ha dado la campanada. Posee jugadores determinantes y la Segunda es muy igualada.

¿Está teniendo más repercusión la cantera que cuando usted jugó en el Dépor?

Sí, hay jugadores muy buenos, como Mella o Yeremay, que llevan ya varios años exhibiendo un nivel fantástico. Han venido para darle aire fresco al equipo y creo que van a seguir siendo fundamentales.



¿Cuál cree que es el punto fuerte y el débil del Oviedo?

Solo los he visto en un amistoso pero creo que el fuerte es que posee muchos recursos, con una plantilla completa y la figura de Alemao en punta. El débil no lo podría determinar, tal vez la incógnita que envuelve al primer partido de cualquier equipo de la Liga.

¿Se atreve a dar un pronóstico para el partido?

Pues no, lo más fácil sería pra quedar bien decir que un empate pero es que creo que va a ser un partido incierto, en el que cualquiera de los dos posee potencial suficiente para iniciar la Liga con tres puntos. Tendremos que esperar.

¿Acudirá a Riazor?

Me gustaría pero va a ser totalmente imposible, puesto que jugamos a la misma hora con el Marino de Luanco. Eso sí, cuando llegue a casa lo veré repetido por televisión en cualquier caso.

¿Cuál es, a su juicio, el objetivo de ambos este curso?

Soy muy oviedista y creo que el club se quedó a un paso del ascenso, por lo que pienso que puede pensar en Primera. El Dépor, también, pero debe tener paciencia.

Dos clásicos del fútbol norteño se ven las caras de nuevo... y en Segunda...

Sí, son dos de los equipos históricos que esta temporada competirán en una liga que se presume apasionante. Sinceramente me gusta mucho más la Segunda que la Primera División. Son encuentros más equilibrados y puede ganar cualquiera, es muy atractiva.

¿No es un tópico lo de la igualdad existente?

Para nada, los partidos son generalmente muy abiertos y casi siempre hasta los diez últimos minutos no se decide el ganador. El nivel es muy parejo a pesar de que hay grandes futbolistas en cualquier equipo. El año pasado modestos a priori como el Eldense demostraron que se puede ganar haciendo las cosas bien.

¿Por qué cree que Dépor y Oviedo han pasado tantos años en el pozo recientemente?

Porque caer es sencillo pero levantarse no lo es tanto. Confeccionas plantillas con excelentes jugadores para regresar cuanto antes pero no siempre los jugadores y el entorno se adaptan rápido a las circunstancias y los inconvenientes. Por ejemplo, el Deportivo empezó la Liga la pasada temporada con muchas dudas pero hubo paciencia y esta misma dio su recompensa. El Oviedo lleva 23 años sin actuar en Primera, parece increíble pero es así. Veo a ambos clubes con opciones de regresar a la élite pero deben ir pasito a pasito, sin obsesionarse porque el camino es largo y plagado de obstáculos.

¿Piensa que este sábado puede marcar la diferencia a favor del Deportivo la inercia tan positiva que lleva desde la segunda vuelta del año pasado ante un adversario que ha rozado la gloria pero se ha llevado un batacazo en la final del playoff de ascenso?

Creo que no va a influir este factor, sinceramente pienso que no. El Deportivo es un gran equipo y llegará impulsado por un entorno que ha celebrado por todo lo alto el ascenso. Las imágenes de la ciudad eran una maravilla. Pero el Oviedo no estará de bajón por haberse quedado en el playoff. Creo que tiene muchos jugadores nuevos y un técnico como Calleja, que es de un estilo muy similar a Carrión, que se quedó a un paso de Primera.