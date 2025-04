Lisci: “Solo el Levante iguala la calidad del Dépor en tres cuartos”

No se guardó elogios Alessio Lisci para el Deportivo y especialmente para Yeremay, Mario Soriano y David Mella. El técnico del Mirandés pone a los tres mediapuntas blanquiazules en lo más alto de la categoría de plata: “Son tres jugadores fantásticos. Creo que en esa zona de tres cuartos, a nivel de calidad y de jugadores que pueden cambiar un partido, solo el Levante iguala la calidad que tiene el Dépor. Y luego están rodeados además de jugadores muy buenos. Los otros no son malos. Tenemos que hacer un partido muy inteligente para intentar contrarrestarlos. Hay que tener mucho cuidado con estos tres cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos. Se asocian bien, pero en transición son impresionantes, criminales. Hay que estar muy bien en las vigilancias”.



Fue muy claro el italiano a la hora de señalar cuál es el gran peligro deportivista y el porqué de su rendimiento a domicilio: “Es un equipo que juega muy bien, pero que es letal en transición. Esos tres mediapuntas te matan. Por esas características tienen tendencia a hacer muchos puntos fuera y no me sorprende la gran temporada que están haciendo. Será un partido muy duro”.



A pesar del 0-4 de Riazor, Lisci no se fía de un Dépor que llega en gran momento de forma y en el que destaca todos los cambios que ha sufrido el equipo de Gilsanz: “Creo que va a ser diferente. La posición de Soriano ha cambiado mucho, ahora juega de mediapunta y es diferente. Lucas era un perfil muy diferente al de Mario. José Ángel venía de lesión y está jugando mucho más. Era muy diferente la plantilla a la de ahora. Va a ser un partido muy distinto”