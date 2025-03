Juanfran Moreno: "Yeremay va a dejar un dinero que permitirá al Dépor dar un salto en el mercado”

Cerca de 500 partidos como profesional disputó Juanfran Moreno (Madrid, 1988). 143 fueron con la camiseta del Deportivo, el club donde más tiempo estuvo asentado este trotamundos del fútbol. Formado en el CD Avance, pasó por la cantera del Getafe, con el que debutó en Primera División en marzo de 2008, antes de iniciar una vida de nómada que le llevó a militar en el Villarreal B, Real Madrid Castilla, Betis, Leganés, Alanyaspor de Turquía, Málaga y Oviedo, además del Dépor, donde compitió en Primera División entre 2014 y 2018. En julio de 2023 colgó las botas, tras sumar apenas 22 minutos con el Oviedo en Segunda División, pero decidió seguir vinculado al fútbol como representante de futbolistas. Actualmente trabaja para la agencia MRH Football Agency, que, entre otros, lleva al delantero blanquiazul Mohamed Bouldini.

¿Qué tal en su nueva etapa como agente de jugadores?

Bien. Cuando me retiré, tenía un poco en el aire qué hacer. Me gustaba más el tema césped, pero en el Oviedo conocí a Abel Bretones, que ahora es lateral de Osasuna, y hablábamos mucho de esta posibilidad, de que yo en algún momento entrara como representante y que él viniera conmigo. Al final me saqué la licencia, se vino conmigo y empecé con Bretones entrando en MRH, que es la empresa que representa a mi amigo Joselu.

Se ha pasado por Abegondo esta semana.

Sí, hemos ido porque hace poco se unió a la empresa Moha Bouldini y le hemos visitado para ver cómo estaba, darle ánimos y mostrarle la confianza que tenemos en él y, ya de paso, he vuelto a mi casa después de mucho tiempo sin poder venir a A Coruña. Ha sido un viaje muy emotivo para mí, con muchas emociones y recuerdos. Muy feliz de haber vuelto a un sitio en el que tanto mi familia como yo hemos sido muy felices.

Además de los empleados que trabajan en la Ciudad Deportiva, de su época en la escuadra blanquiazul ya solo queda Manuel Pablo, que ahora es entrenador del Fabril.

Sí, los trabajadores de la Ciudad Deportiva creo que estaban todos, Suso, Javi Rego... y vi a Manuel, que me hizo mucha ilusión porque le tengo muchísimo respeto y admiración. Muy feliz porque sé que está en el inicio de los banquillos, que ya no es tan inicio, y la verdad es que lo está haciendo realmente bien. Ya se veía que iba a ser un gran entrenador porque era una persona que entendía el fútbol muy bien, y seguro que algún día entrenará al Deportivo.

Como agente de futbolistas, ¿qué opinión tiene de la cantera blanquiazul?

Una de las cosas que estuvimos hablando fue ese tema porque durante mi época como jugador del Deportivo, la cantera no tenía ese espacio que casi por obligación debe de tener un club, casi por política de tener un tanto por ciento que sea de la casa. Creo que la cantera ha salvado la situación del Dépor, porque el año pasado subieron con Mella, Yeremay, Villares, con gente de la casa y ahora creo que incluso le va a dar un plus porque Yeremay es un jugador muy, muy diferencial y va a dejar un dinero que le va a permitir al club dar un salto de posibilidades para ir al mercado. Todo es una consecuencia, porque si ves el Abegondo de cuando yo me fui al de ahora, no tiene nada que ver. Hay otra infraestructura, mucha gente trabajando, todo es consecuencia de una apuesta del club por la gente de la casa.

Ve a Yeremay fuera del Deportivo en verano.

Es una cuestión de que el chico tendrá su opinión, pero para mí es un jugador de equipo de competiciones europeas. No puedo decir de equipo grande, porque al Dépor lo considero grande, pero por la situación está en Segunda y Yeremay es un chico que van a venir todos los ‘caballos’ a por él.

De hecho, el Chelsea no para de apretar.

Yeremay ya lo quiere todo el mundo. Si yo tuviera un equipo y dinero, lo ficharía seguro. Acabará en la selección española, seguro, porque es un jugador con unas cualidades muy diferentes a lo que hay en el fútbol hoy en día. Es un estilo Bryan Zaragoza, Yéremi Pino. Es ese tipo de jugador.

¿Qué le gusta más de él?

Tiene un uno contra uno que es imparable, tiene tiro, es rápido, buena persona, humilde... Creo que lo tiene todo. Desde fuera lo ves y quieres que le vaya bien y los compañeros que tenemos en común me hablan maravillas de él. Hay otros jugadores del Dépor que son factibles para ir al mercado, que son buenos jugadores también. David Mella es muy buen jugador. Diego Gómez, que jugó los últimos minutos durante el partido con el Córdoba, también entró muy bien. Kevin también es muy bueno. Hay un chico del filial que llegó este año del Betis, que se llama Enrique Fernández, que creo que es un jugador con muchas posibilidades, si tiene su espacio. El Dépor ahora mismo tiene una pequeña base de la casa sobre la que montar un equipo. O eso o hay que ir al mercado porque hay que tener jugadores que te marquen esa diferencia. Están en el camino correcto, en mi opinión.

¿Cómo valora la reciente marcha de su excompañero Lucas Pérez al PSV?

Jugamos dos años juntos, nos conocemos desde hace muchísimos años y como él bien sabe, lo que quiero es que sea feliz, que esté bien y disfrute de la vida. Es una persona que se merece ser feliz, que conmigo siempre se portó bien. Nos conocimos cuando teníamos 20 años en Madrid, él en el Rayo y yo en el Real Madrid, y sé que los pasos que él da en su vida los hace desde el corazón y si es lo que necesitaba, sabe que siempre tendrá mi apoyo. Lucas se merecía el poder decidir o elegir si se quería ir y espero que le vaya bien en el PSV y, sobre todo, que sea feliz en la vida, que se lo merece. Además, el Deportivo debe estarle eternamente agradecido por lo que ha hecho por él. Lucas fue una parte fundamental del ascenso a Segunda División. La segunda vuelta de Lucas de la temporada pasada fue extraterrestre.

¿Qué le parece el rendimiento de la escuadra coruñesa en su retorno al fútbol profesional?

Era difícil porque tenía que adaptarse a una categoría nueva, con chicos jóvenes, que nunca sabes cómo pueden responder, y creo que es una buena temporada para el año que viene intentar dar un paso más e intentar, por qué no, pelear por estar más cerca del playoff, e ir paso a paso. El Dépor está dando los pasos correctos, tiene un buen grupo, un buen bloque, ha salvado una situación difícil, Óscar ha encajado bien en el vestuario y está haciendo las cosas bien desde que llegó. El ascenso fue con Idiakez, que devolvió al equipo al fútbol profesional y no es fácil ese cambio porque era un entrenador importante en el vestuario, pero Óscar me ha sorprendido gratamente. Además, me gusta que se apueste por ese perfil de entrenador, gente que se lo ha currado y se lo ha ganado.

¿Dónde ve al conjunto blanquiazul cuando finalice el curso 2024-25?

Salvándose con tranquilidad. El objetivo, tal y como está la situación, es salvarse tranquilo, porque el playoff es casi imposible, y si es posible, empezar a dar minutos a gente que puede ser importante el año que viene, que sería estupendo.

El 26 de octubre de 2017 fue expulsado por doble amarilla en el minuto 24 de la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, contra Las Palmas en Riazor (1-4). Su mítica frase, tras el partido, de “es el peor día de mi vida. Lo que ha hecho Mateu Lahoz es joderme la vida” quedó grabada en la historia. ¿Se la recuerdan muchas veces?

Sí (risas). Siempre hay que dejar algún detallito para que te recuerden. O te recuerdan por jugador o te recuerdan porque eras un tío gracioso. Yo tenía las dos cosas, como futbolista jugué 500 partidos y cuando hablaba, no dejaba indiferente a nadie. Me encontraba en una situación complicada a nivel personal, me expulsaron en el minuto 24 y es difícil.

Disputó 486 partidos como profesional y jugó en nueve clubes distintos. ¿Cuál fue la principal enseñanza que sacó del fútbol?

Me cambió la vida. Vengo de una familia muy humilde y el fútbol me metió en un mundo totalmente diferente. Me enseñó mucho el compañerismo, la amistad, la lealtad, la honestidad... Muchos valores que en la vida son importantes y que hoy en día como sociedad faltan muchos.

Mohamed Bouldini llegó al Dépor en verano con la etiqueta de titular, pero primero le adelantó en la rotación Barbero y ahora, tras el mercado de invierno, Eddahchouri.

¿Cómo se encuentra su representado?

Es una gran persona, positiva, feliz. Evidentemente, como todo jugador, quiere jugar siempre y es ambicioso, pero tiene claro que su oportunidad va a llegar esta temporada en cualquier momento y tiene que estar preparado. En la categoría no hay ningún jugador con sus condiciones. Yo me he enfrentado a él, lo he podido sufrir y físicamente es muy diferencial en Segunda. A veces tienes más o menos oportunidades, pero hay que estar preparado y eso es lo que está haciendo. Además, es muy buen chaval y súper humilde. Ha sido una suerte que haya venido y nos haya elegido para trabajar con él porque es de esas personas que es muy gratificante trabajar con ellos. En este negocio de la representación, cuando trabajas con buenas personas y las cosas salen bien, te sientes muy realizado, y eso en un trabajo es mucho, más allá de lo económico.

¿Qué ha impedido que veamos ese potencial que tiene?

Nosotros hemos empezado a trabajar con él hace menos de un mes, entonces tampoco sé cómo ha sido la situación los primeros meses. Para mí es complicado saber un porqué, pero también tuvo una lesión que le paró un poco. Creo que tampoco hay que buscar excusas. Lo que está haciendo es lo correcto, estar preparado y aportar desde fuera, cuando hay que aportar en el vestuario. Estoy seguro de que va a triunfar en el Deportivo, no tengo ninguna duda, y que le va a dar al equipo coruñés lo que le puede dar como jugador.

El exlateral militó cuatro temporadas en el Deportivo, siempre en Primera, pero sufrió el descenso a Segunda en su último curso.

¿Cómo recuerda aquella etapa?

Lo he pensado mucho estos días, cuando he estado en A Coruña, y fue un privilegio. Me sentí como en casa y me costó mucho tener que irme. Tuve la suerte de disfrutar del Dépor y, además, en Primera División, porque no muchos lo pueden decir, que me fui con más de 140 partidos en el Deportivo y es algo que voy a recordar toda mi vida. Años duros y difíciles, de mucha pelea. El primer año, un proyecto complicado con Víctor Fernández y luego con Víctor Sánchez del Amo, con pocos jugadores, muy poco dinero, las instalaciones no eran nada de lo que hay ahora y sobrevivimos, pero cuando debíamos haber dado un paso adelante, dimos dos para atrás y descendimos.

La pena fue ese triste final a su paso por el Dépor con el descenso en 2018.

Cuando desciendes, siempre es complicado. Para mí lo más triste fue tener que irme sin querer, porque yo no quería irme. Me comunicaron que me tenía que ir, que era lo mejor, y me hubiera gustado intentar recuperar la categoría, subir a Primera División, pero no pudo ser y muy agradecido a la gente con la que coincidí allí. Cuando fui a Abegondo esta semana lo pensé, dejé muchos amigos allí y algo bien hice porque cuando paso por los sitios, noto el cariño que me tiene la gente. Estuve viendo a Suso, Roberto Cabellud, que fue mi primer entrenador con Víctor Fernández, que está en el club otra vez, y mucha ilusión de volver a verlos.

¿Con qué momento se queda de su paso por la escuadra blanquiazul?

La permanencia en Barcelona, fue algo estratosférico. No se lo esperaba nadie y nos quedamos en Primera. Esa fue, quizá, la clave de la supervivencia del club porque económicamente había un agujero grande y luego hicimos tres años más en Primera, que daban mucho dinero. Después se enredó un poco y luego ya apareció un nuevo ángel de la guarda, que es el nuevo dueño, Escotet, y ahora ya está tranquilo y nunca más va a tener ese problema de poder desaparecer.

Compartió vestuario con grandes jugadores como Lucas y Joselu.

Schär, Sidnei, Adrián López, Çolak, Carles Gil, que luego fue MVP de la MLS, Fernando Navarro, campeón de Europa, Luisinho, que era un grandísimo jugador, Guilherme, Celso Borges... Sobre todo, el último año, era un equipo súper diferencial, pero no pudo ser.

¿Qué pasó?

Cuando tienes un equipo para pelear por Europa y de repente te ves en descenso, a veces es complicado cambiar ese chip. Nos metimos abajo y se nos complicó el tema.