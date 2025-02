José Ángel: "Sueño mucho, soñar es gratis"

José Ángel Jurado, centrocampista del Deportivo, recibió el premio Estrella Galicia que le acredita como el mejor jugador blanquiazul del mes de enero tras sus grandes actuaciones en los partidos contra el Málaga (1-1), Burgos (0-1), Levante (1-2) y Tenerife (0-0).

El mediocentro, que superó en la votación final a Ximo Navarro y Helton Leite, analizó en Abegondo su gran estado de forma, su nuevo rol en el aspecto táctico y los objetivos del Dépor, entre otros aspectos.

Valoración del premio: "Es muy gratificante este tipo de premios, que reconfortan a uno. Estoy muy agradecido a los aficionados que votaron. Esto me da un plus para seguir ayudando y estar a mi mejor nivel".

¿El equipo mira hacia arriba o hacia abajo?: "Miramos para el Eldense, es lo único que podemos mirar. Creo que el míster lo dijo, que sería un error pensar cosas diferentes. Cuando ganas dos en esta categoría, parece todo muy fácil. Y cuando pierdes dos, parece todo muy difícil. Lo mejor es ir cogiendo sensaciones semana a semana. Tenemos una alta capacidad para competir contra cualquiera, que es lo más importante".

Buen nivel, por fin, en Riazor. ¿A qué lo achacas?: "A seguir insistiendo. En Riazor no se estaban dando los puntos que merecíamos. Siempre decíamos que teníamos que seguir insistiendo porque algún día iba a llegar el premio a nivel de puntos. El equipo supo hace una buena lectura y explotamos las debilidades del Almería".

Nuevo rol en el equipo: "Me sentía cómodo de las dos maneras. Con Imanol (Idiakez) también me sentía cómodo en el rol que me pedía. Este año con Óscar es un poco diferente, pero estoy cómodo y todos estamos cómodos. Tenemos una salida de balón fluida, limpia e intentamos buscar los espacios para hacer una gran salida de balón. Estamos en eso. Hay que insistir en eso".

¿Más cómodos ahora en el ataque posicional?: "No creo que sea por eso. Al final, los equipos tienen sus armas y saben cómo defenderte. No es difícil estudiar a otros equipos, todos lo hacemos. Pero es complicado atacar a un equipo con un bloque bajo. Es complicado hacer jugadas de muchos pases y sabíamos que una de las debilidades del Almería era esa, que sus cuatro atacantes hacían una presión no muy intensa. Sabíamos que si pasábamos eso, íbamos a poder hacer daño".

¿Ganar al Eldense da carpetazo a la permanencia?: "Es complicado porque la permanencia suele estar en 50 puntos y una vez que lo consigas, si sería dar carpetazo. Sería interesante ganar allí, pero es pensar en el día a día. Estamos a principios de febrero todavía".

¿Es tu mejor momento en el Dépor?: "Me siento cómodo, tampoco pienso mucho en eso. Estoy cómodo en cada entrenamiento, en cada partido, y estoy feliz dentro del campo".

Feeling con Mario Soriano: "Son tipos de jugadores que mientras más balones reciban, mejor. Cuantos más balones reciban en tres cuartos, mejor. Tanto él como Yere, Hugo (Rama), Cristian (Herrera)... Siempre intento pasarles el balón porque con un control o un regate pueden tener una buena jugada de peligro".

José Ángel, en Riazor | Foto: Quintana

Aportación de Denis Genreau: "Aún no hemos compartido mucho. Nos gustó, es un buen futbolista que va a venir a ayudarnos en el medio, a crear competitividad. Estamos encantados de que venga gente a ayudar y se pongan al servicio del equipo".

Ansiedad del Eldense: "Para nosotros también es a vida o muerte. Son momentos de la temporada. Ahora viene la hora de la verdad. Estos meses te definen donde vas a acabar la temporada. Igual que para ellos es a vida o muerte para salir de abajo, para nosotros igual, porque queremos seguir en esta dinámica".

¿Con qué sueñas?: "Yo sueño mucho. Soñar es gratis. Cada uno que sueñe lo que quiera. Yo tengo mi propio sueño, el proyecto que tenía en mi cabeza desde que llegué. Es lo que sueño. Ese sueño, si se quiere llevar a cabo, es pensando semana a semana. ¿Cuál es tu sueño? (pregunta a Adrián Candal, de la SER, que responde: contar partidos del Dépor en Primera). El mío también va por ahí".