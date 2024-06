Joan Capdevila: "El cariño que me llevé de la gente de A Coruña vale más que cualquier título”

Jugó en el Depor entre 2000 y 2007 y contribuyó a que el club coruñés escribiera páginas de oro conquistando aquella Copa del Rey de 2002 —el famoso ‘Centenariazo’ en la casa del Real Madrid—, y dos Supercopas, además de aquellas noches mágicas en la Liga de Campeones durante cinco temporadas consecutivas. También rubricó su nombre en dos de los mayores logros de la selección española, la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010. Ahora, Joan Capdevila (Tárrega, Lleida, 1978) imparte conferencias y ha publicado dos libros. El segundo, el pasado mayo, bajo el título ‘Permanentemente preparado’.

¿Preparado para qué?

Para todos los cambios que te puedan suceder. Hoy cambia todo muy rápido, entonces, doy como cinco claves para estar preparado para lo que venga. Hago bastantes cosas. Soy relaciones institucionales del Espanyol y, aparte, con mi socio Alberto Hernández hemos montado la empresa de marketing deportivo ‘Playgrande’. Además, hemos sacado este libro para dar alguna conferencia y contar mis cosas que no sean sólo de fútbol.

Seguro que hay humor en esas conferencias.

Sí (risas). No salgo con traje y corbata a contar mi historia, sino que todo es de forma natural, simple y si puedo ayudar a quien sea, mejor.

¿Qué es lo que más le costó tras retirarse del fútbol?

Tomar decisiones. A mucha gente nos da miedo hacer cosas nuevas, aunque yo siempre he sido muy echado para delante. Cuento mi experiencia en La India, que muchas veces no sabemos dónde nos metemos y nos sale bien. Se trata de sacar lo mejor de cada sitio, adaptarte y estar siempre dispuesto a aprender.

Jugó en el Espanyol, Atlético, Depor, Villarreal, luego en Portugal, La India, Bélgica... Nunca tuvo miedo al cambio.

Y no me arrepiento de nada. Siempre me ha gustado viajar y la experiencia de la India, por ejemplo, si no la hubiera aceptado, me habría arrepentido muchísimo por lo que viví allí y aprendí, porque regresé a España con una cura de humildad terrible. A veces nos quejamos y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo y somos unos privilegiados. Pero siempre queremos más, ser mejores que el vecino, cuando se trata de intentar ser felices.

¿Qué le dicen de su libro?

Me felicitan porque no me veían capaz de hacer algo así. Se quedan sorprendidos para bien de que no sea el típico exfutbolista que se queda allí, sino que intento moverme. De eso se trata, de no quedarse sólo con la etiqueta de exjugador. Cuando dejas el fútbol, hay otra vida. A la gente le ha gustado, ahora, no sé si se lo han leído de verdad (risas).

¿Sus excompañeros qué le comentan?

Me dicen, ‘tío, te veo en todos lados, en la tele, en programas de cocina...’ Se alegran de que no paro de hacer cosas. Y respecto al libro, todo el mundo me pide uno, pero de los exfutbolistas yo creo que no se lo ha leído ninguno (risas).

¿Cómo le dio por escribir?

Antes de este libro, escribí otro con Álvaro Merino que se llama ‘Equipos con futuro’, relacionado con el mundo empresarial y el deporte. Álvaro es un crack del mundo empresarial y hemos dado ya muchas conferencias a nivel nacional con multinacionales. Pensé, por qué no preparo una conferencia yo solo. Así que ‘Permanentemente preparado’ es más personal.

¿Le cuesta hablar en público?

Todo lo novedoso cuesta. Hablar en público es una de las cosas que peor he llevado, pero de eso se trata, de estar permanentemente preparado. Esto es un gran ejemplo también de superar tus miedos. Entonces, claro que me cuesta, pero me gusta.

Recientemente estuvo en la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué tal la experiencia?

Muy buena. Nunca había estado en la Feria del Libro de Madrid y me quedé alucinado de lo grande que es y la cantidad de gente que había y que puede llegar a leer hoy en día, pese a que todo es tan digital. Vi que la gente compra miles de libros y eso es muy positivo.

¿Firmó muchos autógrafos?

Algunos. Estuve poco tiempo, una hora y media, pero sí firmé, aunque la mayoría de la gente me conoce por el fútbol. Los más jóvenes, por la Kings League, y luego unos me conocían por ser campeón del mundo, otros porque son del Depor...



¿Se le pasa por la cabeza escribir una novela?

No (risas). La salida del libro es para dar conferencias, sentarme con gente y contar mi historia, pero no busco hacer negocio con los libros.

El Espanyol logró el ascenso a Primera en el playoff. Se han librado del Depor para el próximo curso por muy poco.

Lo que hacemos para no enfrentarnos (risas). Ha sido un año duro, la Segunda es muy competitiva, complicadísima. En tres años hemos sufrido dos descensos, pero siempre hemos subido a la primera, porque si no, después tienes un problema grande. Ahora, queremos estabilidad.

El Depor ha necesitado cuatro años para salir de la ‘C’.

Es una locura lo que cuesta luego volver a subir, pero por suerte lo ha conseguido. Lo tenía que haber logrado antes. Recuerdo todavía esa final en Riazor contra el Albacete, que estaba todo de cara, y fue una decepción no poder subir ese año. Ahora, por suerte, el club está más estable, ha vuelto al fútbol profesional y ojalá que pronto pueda dar ese pasito más para volver a Primera.

¿Sigue mucho al equipo?

Claro. De hecho, fui a ver al Depor a Sabadell, que allí fui el talismán para que empezara a ganar fuera de casa y, desde allí, ya no paró. Así que creo que la clave fue que yo fui a Sabadell. Si no hubiera ido, el Depor no habría subido (risas).

Resaltaba que ahora hay un proyecto estable. Hubo paciencia con Idiakez y se subió.

La mayoría de los clubes no tienen paciencia y a las primeras de cambio, cambian de entrenador y a volver a empezar. La última vez que el Espanyol se clasificó para Europa, estaba Rubi, el equipo estuvo quince o dieciséis jornadas sin ganar, pero el Espanyol mantuvo al entrenador y acabó en Europa. Cuando peor estás, sentir que tienes la confianza del club es lo mejor que te puede pasar.

Que el ascenso lo sellara Lucas fue muy de película.

Da para un documental. Quedan muy pocos jugadores que hagan lo de Lucas. ¿Y qué le vamos a decir? Que muchas gracias. Es una decisión suya, estaba claro que podía haber jugado en Primera, pero él decide estar en el club de su ciudad y yo lo celebro y lo aplaudo, porque muy pocos harían eso.

¿Vio el partido del ascenso contra el Barça Atlètic?

Sí, lo vi a trozos y el gol fue una alegría enorme. Como tengo muchos amigos en A Coruña, sobre todo me acordé del sufrimiento de toda esta gente durante tantos años. Pensé, por fin lo conseguimos y esta vez no se escapa.

Es uno más en A Coruña.

Ese cariño que siempre me demuestra la gente de A Coruña, a veces, hasta me sorprende, porque normalmente ese tipo de muestras se dedican a las estrellas, y yo nunca lo he sido. Es una afición muy agradecida, cariñosa y sólo puedo tener palabras de agradecimiento porque no sé cómo devolverle tanto cariño. Eso es lo que al final me llevo del fútbol, porque ese cariño de la gente para mí vale más que cualquier título.

¿El cuadro coruñés debe consolidarse o pelear por subir?

Mira, yo vengo ahora mismo de la Segunda División y te puedo decir que es complicadísima. La ilusión debe ser mirar a Primera y tiene que ser un objetivo, pero cuando subes de Primera RFEF y bajan tres monstruos de Primera División con un presupuesto enorme, está complicado volver a Primera el primer año que subes. Entonces, yo iría pasito a pasito y lo principal es consolidarse en Segunda, estar un año, y después ya, con más experiencia, pensar en algo más.

¿Qué es lo que más echa de menos de A Coruña?

Todo. La comida, el ambiente de fútbol que había antes de los partidos y durante... Tengo nostalgia porque pasé mi juventud allí y echo de menos todo, lo que es la ciudad, la gente, que es simpática, amable. Recuerdo que cuando llegué, un taxista me dijo, ‘esta es la ciudad en la que nadie es forastero’ y luego comprobé que el dicho es cierto. Tengo muchas ganas de ir para ver a la gente.

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en el Depor?

El Centenariazo, los partidos de Champions, todo lo bueno. De lo malo me olvido rápido, pero recuerdo los derbis en Vigo, el 0-5, el 0-3, el 0-2... Sobre todo, los derbis gallegos, que se echan mucho de menos, el ‘Centenariazo’ y esos años en Champions. Lo que vivimos en ese momento, que parecía que no terminaría nunca, fue algo extraordinario.

Tristán, Fran, Makaay, Djalminha, Valerón, Mauro Silva, Molina... Mucho talento junto.

Un equipazo. Jugar cinco años seguidos la Champions es complicadísimo, y vivir esas noches mágicas, el ambiente de fútbol que había en la ciudad... Fueron siete años maravillosos. Cuesta mucho disfrutar de la profesión hoy en día y yo fui un privilegiado.

¿Qué compañero le dejó más con la boca abierta?

Djalminha, que era un espectáculo, sinceramente. Luego, Valerón. Pero Djalminha era una cosa de locos, poder entrenar con él cada día, que te hacía cosas diferentes. Era un jugador único. Es algo que nunca olvidaré poder haber estado con estas megaestrellas del fútbol.

Tanto Riazor como el campo del Espanyol apuntan a ser sedes del Mundial 2030. ¿Cómo lo ves?

Sería una noticia fantástica. Para el club es muy importante también. Ambos ya fueron sede del Mundial 1982 y sería muy positivo. Sería algo muy bueno no sólo para A Coruña, sino para Galicia entera. También sería muy importante para la notoriedad del Depor, para que suene fuerte en el mundo otra vez, porque cuando estábamos nosotros esa circunstancia ya se dio. Hay que pelear porque sería beneficioso para todo, para la hostelería, para la ciudad, más puestos de trabajo, más ingresos.

España ha completado una muy buena fase de grupos en la Eurocopa... ¿Cómo la ves de cara a los octavos de final?

De momento, la cosa va bastante bien, sobre todo por las sensaciones que da. Ha hecho tres de tres, dejando muy buenas sensaciones. Creo que ha sido la mejor selección hasta el momento, sobre todo a nivel futbolístico, pero es una competición en la que tienes un mal día y te vas para casa. En octavos espera Georgia, que hay que afrontar el partido con la máxima seriedad, como siempre, y malo será que España no se clasifique para cuartos, pero siempre puedes tener un mal día, no estar afortunado de cara al gol... pero en principio todo hace indicar que España estará en cuartos y ahí es cuando realmente empezará el torneo de verdad, el torneo fuerte. Veo con muchas posibilidades a España, sobre todo por la sensación que da.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la Roja?

Me ha gustado mucho el bloque. Nosotros no tenemos una estrella o un referente como otras selecciones, en las que todo gira alrededor de un jugador. Me han gustado, sobre todo, los extremos, que ninguna selección los tiene, tanto Yamal como Nico Williams, que marcan la diferencia. Y luego tienes a Rodri, que es el cerrojo de esta selección, a Fabián, que ha dado un paso al frente, y jugadores con experiencia, como Carvajal, y la revelación, que es Cucurella... lo tenemos todo para que vaya bien. Pero los extremos que tenemos, no los tiene nadie.

¿Echas de menos tu etapa como futbolista?

Claro que sí. Uno nunca deja de ser futbolista, pero vas cumpliendo años, a veces quieres jugar al fútbol y luego estás una semana sin moverte (risas). La edad se va notando, pero siempre que puedo, me gusta jugar al fútbol y me apunto a todas las pachangas posibles, pero a nuestra edad, el éxito ya no es ganar, sino no lesionarse.