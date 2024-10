Los incidentes del Dépor-Málaga llegarán al Congreso de los Diputados

El pasado fin de semana A Coruña se estremeció debido a la crudeza de los altercados ocasionados por el grupo radical del Málaga Frente Bokerón en vísperas del partido de Liga entre Deportivo y Málaga.

Un local hostelero de Riazor como el bar La Menuda destrozado, los ultras del cuadro malacitano campando a sus anchas en un ataque organizado (habían alquilado 16 furgonetas con las lunas tintadas para desplazarse desde Ordes), dos radicales coruñeses detenidos y una sensación de inseguridad en las calles de la urbe herculina enturbiaron la previa de un choque entre dos clásicos del fútbol español.

En la noche del pasado sábado, a pesar de que el encuentro había sido declarado de "alto riesgo" por la Comisión Antiviolencia, solo seis efectivos de la Policía Nacional velaban por la seguridad en A Coruña; tres patrullas que tuvieron que multiplicarse y recibir ayuda de otros colectivos como la Policía Local para embolsar a los casi 150 ultras desplazados desde Málaga.

Según apunta el diario La Razón, el Partido Popular tiene previsto registrar en el Congreso de los Diputados una pregunta sobre lo que creen que ha sido una "negligente actuación" de la Subdelegación del Gobierno, al no organizar un dispositivo de seguridad a la altura "sabiendo que el sábado llegaban los ultras del Málaga" ya que, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, "estaban avisados y no se entiende que no pusiesen en marcha el dispositivo para que no viniesen a la ciudad".

Por su parte, los sindicatos de la Policía también han emitido un comunicado de denuncia sobre una falta de previsión de un plan específico de seguridad que "no estuvo a la altura de las circunstancias", ya que, según sostienen, había información suficiente "para tener constancia de que un grupo numeroso de ultras procedentes de Málaga iba a llegar el sábado, teniendo el alojamiento en Ordes".

Las organizaciones sindicales afirman que es "incomprensible" que no se reforzase el dispositivo del partido, considerado de alto riesgo, con "indicativos especializados en orden público la noche anterior".