Gilsanz y el sondeo del Dépor al mercado de técnicos: "La obligación es buscar alternativas, hacen su trabajo y yo tengo que hacer el mío"

Óscar Gilsanz sigue totalmente centrado en terminar la temporada lo mejor posible con el Deportivo y afronta el partido ante el Albacete como la oportunidad de volver a sumar tres puntos en Riazor. El técnico sigue despejando las preguntas sobre su futuro y prefiere centrarse en el día a día:

Contactos del Dépor con entrenadores: "No debo valorar yo cosas del mercado. No lo hago de jugadores, no lo voy a hacer de entrenadores. La obligación del club es tener siempre alternativas. En ese aspecto, tiene esa parte de que hay que prever circunstancias. No hay problema por hacerlo. No hay nada que me aparte del día a día, de tener los cinco sentidos en el Albacete. El club hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío".

Altas y bajas: "El grupo está bien. Recuperamos a Escudero para poder entrar en la convocatoria. Además de las bajas por sanción de Genreau y Mfulu, el resto las mismas que la semana pasada".



Escudero: "Como todo futbolista que sale de una lesión, él está entrenando a muy buen ritmo, casi al mismo que sus compañeros, está realizando todo el trabajo y lo ideal, aconsejable, es reincorporación progresiva en cuanto a minutos, predisposición, pero sobre todo que acabe la temporada con la sensación de competir, tener minutos ye star en el grupo. Para cualquier jugador que lleva lesionado unos meses es la mejor manera de terminar la temporada".



Hambre del grupo: "La resaca del partido, se lo hicimos ver a ellos, vimos a un grupo con mentalidad fuerte, que ante un marcador en contra tratamos por todos los medios de empatar el partido, dificultarle las cosas al rival y quisimos destacarlo. Invitando que la semana fuera en ese nivel de entrenamientos. El grupo ha entrenado bien, a muy buen ritmo, las últimas sesiones han sido buenas. El grupo está concienciado de que quedan 15 puntos en juego, eso son muchos, y hay que tratar de sumar, ganar el domingo y darnos cuenta de que esta sensación de que el equipo siempre va a por los partidos, siempre intenta ganar a cualquier rival. Luego los partidos on lo que son, pero la mentalidad que el equipo muestra cada día en el entrenamiento y los partidos, que lo siga manteniendo".



Qué se juega el Dépor: "No creo que estemos en tierra de nadie. Necesitamos sumar más puntos. Los 50 puntos es una barrera un poco no definitiva. En el Dépor lo sabemos perfectamente. Hay que seguir compitiendo, hay cosas por las que competir. Cuando no haya objetivo matemático, valoraremos otras cosas. pero de momento no hay atisbo de que haya que mentalizar al grupo de otra cosa. Sigue siendo sumar, acercarnos arriba y alejarnos de abajo. Cuando las matemáticas digan que no se puede… pero de momento el equipo tiene que sumar puntos porque los necesitamos",



Menos habituales: "El objetivo sigue siendo el mismo. Sumar cada partido, sumar los tres puntos en juego contra el Albacete. No hay más objetivo que eso. Seguimos teniendo objetivos a nivel clasificatorio. Es una buena noticia los minutos de futbolista que estaban jugando menos, eso habla muy bien de la salud del grupo en cuanto a competitividad interna. Y eso nos hace ir cada vez a más. Y seguiremos en esa línea, porque todavía quedan cosas por las que jugar. Decir otra cosa sería mandar un mensaje equivocado".





Hugo Rama: Los jugadores que no juega, y para Hugo está siendo un año difícil, ha tenido muy buenas semanas de entrenamiento, poco a poco hemos visto que sus comportamientos nos podían ayudar y así tratamos de hacerlo. Su respuesta ha sido positiva, como otros futbolistas que han salido. Cuanto mejores sean los minutos que tengan, más opciones tienen para poder jugar".



Fabril y Juvenil: A raíz del entrenamiento de hoy, es un fin de semana importante, porque cuando llegan las últimas jornadas, tanto en Fabril como Juvenil y hay esos objetivos clasificatorios, que son importantes y en este caso más porque los dos equipos pueden conseguir el campeonato y playoff de ascenso, hay que tenerlo en cuenta. Desde aquí aprovecho para reivindicar el trabajo de la gente, los técnicos, toda la gente que trabaja en Abegondo y desearle toda la suerte al juvenil y al Fabril. Su temporada pone en valor el trabajo de mucha gente aquí en Abegondo. Gente que trabaja día a día en el benjamín y desearle esa suerte. Estaremos todos apoyando el domingo".



Albacete: "Este Albacete, sobre todo en las últimas jornadas, es un equipo muy equilibrado. Basa su fortaleza en una estructura bastante identificable, intenta junta mucho las líneas, no le importa pasar momentos sin balón, pero tiene capacidad para atacar con balón. Jugadores muy profundos, buenos centradores, peligroso en centros laterales… creo que es un equipo que nos marca o nos dice cómo es esta categoría. Muy equilibrado, hacer muchas cosas bien en diferentes escenarios, adoptar un rol más de transición, de contras, o llevar el peso. Me gusta el equipo, me gusta cómo plantea los partidos, las variaciones que tiene en cada partido. Ahí Alberto está haciendo un trabajo importante".