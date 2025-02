Gilsanz: "Estamos en un camino ascendente, más importante que el resultado"

Después de dos triunfos consecutivos ante Eibar y Almería, el Deportivo ha escalado hasta la décima posición en la tabla, con 35 puntos, con diez de ventaja sobre el descenso y a nueve unidades del playoff de ascenso.

En vísperas del desplazamiento del domingo ante el Eldense (Nuevo Pepico Amat, 16.15 horas) el entrenador blanquiazul Óscar Gilsanz hace balance del estado físico y psicológico de su equipo.

Semana de trabajo y bajas: Todo va normal, simplemente tenemos la baja de Escudero y también en el entrenamiento de ayer no pudieron estar por sendos golpes Charlie Patiño y Dani Barcia, en una rodilla y en un tobillo, respectivamente.

Estado físico Dani Barcia: Es un esguince en el tobillo y vamos a ver cómo está, ayer estaba bastante inflamado y no pudo entrenar. A ver cómo se encuentra hoy para decidir. Hoy va a probar a ver si puede entrenar o no.

Renovación de Barcia: Es una alegría para todos para que siga la progresión que lleva en el club, creo que hay central para muchos años.

Partido clave para definir objetivos: El partido es importante porque los encuentros que tenemos delante siempre son los más importantes, dentro del día a día siempre es más importante construir un trabajo que trascienda a los resultados. Estamos en un camino ascendente y creo que eso es mucho más importante que el propio resultado. Ir constuyendo algo que nos dé la confianza de los últimos partidos.

Eldense: Es un rival que ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años, desde la pandemia es un equipo en clara línea ascendente que está luchando por salir de los puestos de descenso. Desde que llegó Oltra tiene números muy buenos de trabajo defensivo. Creo que tenemos un reto importante con este partido, queremos ser un equipo que compita en cada escenario. Tenemos que preparar los partidos sin mirar la clasificación.

Nuevos fichajes: Los nuevos jugadores se van adaptando poco a poco, el tema del idioma es más complicado que lo entiendan pero después de las charlas se les hace un resumen para que entiendan. No hay mucho tiempo para adaptarse, hay que ir sobre la marcha. Hay gente en el cuerpo técnico que habla inglés perfectamente pero en una charla grupal es más complicado comunicarse, en el mismo instante a veces es más complicado corregir algo en una tarea.

¿Ganar sería definitivo para la permanencia?: Conseguir 38 puntos no es algo definitivo porque normalmente hay una barrera de 50 puntos. El riesgo de poner objetivos a largo plazo es que perdemos de vista el día a día, hay que poner el foco como cuando vamos en el coche de noche con las luces puestas, el único camino posible para sumar puntos y ser siempre competitivo está en el día a día. No vale de nada poner el foco más adelante. Más ambición que la que hay en el vestuario no la habrá fuera. Es un partido difícil, muy tramposo ante el Eldense, necesitamos nuestra mejor versión. El equipo debe ser cada vez mejor, más reconocible, estamos trabajando en algo más grande que ganar el próximo partido.

Fichaje de Tosic: La comunicación con Soriano es continua, hay que ver las diferentes opciones pero el mercado depende de tantas cosas... Hay diferentes jugadores y perfiles que aparecen en el mercado.

Palabras de Paco Buyo: No lo vi pero me lo contaron, siempre digo que ser de Betanzos tiene un plus y vosotros no lo creéis, es una broma de Buyo, no tengo relación con él, entrené a su hijo pero creo que es una broma dentro del programa.

Crecimiento de Obrador: Lo más importante en su crecimiento y en el de otros futbolistas es que el equipo alcance un nivel alto, es el foco que debemos poner. Aumenta el rendimiento colectivo del equipo y es lo que nos ocupa en el día a día. Al final es lo que nos hace aumentar el nivel sin pausa del equipo. Cuando hablamos de competir queremos presionar en campo contrario o cerca de la portería, defender con o sin balón. Futbolistas como Rafa van creciendo poco a poco y eso es bueno.