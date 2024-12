La frustración de Pepe Mel: "Es funeral tras funeral"

El Deportivo rendirá visita este domingo (21.00 en horario peninsular) a un Tenerife abatido en la clasificación, colista y a ocho puntos de la zona de la permanencia.

Su segundo entrenador de la presente campaña, el exdeportivista Pepe Mel, se encuentra en el alambre después de haber logrado apenas dos triunfos en los doce encuentros que ha dirigido tras haber relevado en el cargo al también exblanquiazul Óscar Cano.

La dolorosa derrota 3-0 encajada el pasado fin de semana en El Arcángel frente a un rival directo en la carrera por la salvación como el Córdoba desató la frustración del preparador madrileño, que intentará el domingo frenar la inercia negativa que envuelve a su entidad.

"Edulcorar la realidad no vale para nada. Volvemos a desaprovechar la oportunidad más grande que existe en el fútbol. Ya es la cuarta o la quinta vez. Es dar demasisada ventaja al rival. Estamos en ese momento en que todo te sale al revés. En la última jugada del primer tiempo encajamos el 1-0 y eso es un buen resumen de lo que ha pasado", expresó tras el citado compromiso.

Preguntado acerca de la racha negativa en la que encuentra su equipo, que ha perdido tres de los últimos encuentros en Liga, Mel subrayó que "tenemos que intentar sacar a los jugadores del círculo vicioso en el que estamos. Es un cúmulo de desgracias pero tienen que tener un porqué. El hecho está en llevar a los jugadores a encontrar ese motivo y solucionarlo. Es una situación muy complicada también para mí, a pesar de llevar tantos años en el fútbol de élite. No esperaba a estas alturas estar en esta situación", agregó.

Acerca de sus sensaciones personales después de un traspié tan hiriente como el del fin de semana pasado, el preparador tinerfeñista aseguró que sigue confiando en la capacidad de un plantel al que todo le está saliendo en contra este curso.

"He sentido impotencia, no vergüenza, porque los conozco y sé que lo intentan, pero están bloqueados. No sale nada;; sobre el campo había jugadores con muchos partidos en Segunda División. Si yo viera pasotismo habría dado la voz de alerta públicamente. Lo intentan y todo sale al revés. Es lo que hay, funeral tras funeral, por las causas que sean. Es complicado así", expuso.

En el plano personal, el míster piensa que es hora de buscar "una solución" a la crisis que vive su club; una pésima serie de resultados que está afectando negativamente a la autoestima de todo el grupo que dirige. "Estoy como los futbolistas, hecho polvo. Trabajas toda la semana para hacer daño al rival y sale todo al revés. Nunca había vivido que un equipo tuviera en un corto espacio de tiempo cinco penaltis y los falle todos. Eso son muchos puntos. Imagínate cómo estamos", finalizó.

Ambiente enrarecido el domingo

La afición del Tenerife comienza a estar hastiada por la corriente de fracasos que ha arrastrado a su club hasta el puesto de farolillo rojo en Segunda División.

En este sentido, la Federación de Peñas del 'Tete' ha convocado una protesta masiva el próximo domingo en los prolegómenos del duelo ante el Deportivo de La Coruña.

Los hinchas chicharreros se han citado en los exteriores del Heliodoro Rodríguez López para expresar su desapego con la actual junta directiva, que a su juicio está llevando al Tenerife a abandonar el fútbol profesional, con la ruina deportiva y económica que ello conlleva.

Así, las peñas del Tenerife han convenido acceder al estadio pasado el minuto 15 del encuentro contra el Dépor para ilustrar su sentimiento de disconformidad.

Un río revuelto en el que puede y debe pescar un Deportivo que viene de empatar en Riazor ante el Zaragoza y que pierde para esta contienda a su estrella Lucas Pérez, si bien recupera después de haber cumplido sanción a David Mella.

El Deportivo no estará ni mucho menos solo en su enfrentamiento de este próximo fin de semana, habida cuenta de que al menos medio millar de sus seguidores ya se han garantizado la entrada para el encuentro.

En este sentido, las 500 localidades asignadas para la afición visitante, al precio de 20 euros, han volado literalmente en cuestión de horas y son numerosos los fans blanquiazules que ya buscan por su cuenta billetes para el choque en las propias taquillas del Heliodoro Rodríguez López.

Un encuentro de más de tres puntos que en caso de triunfo permitiría a la escuadra de Óscar Gilsanz aumentar su colchón respecto a la zona de descenso, que en estos momentos es de tres puntos, al tiempo que dejar muy tocado a un adversario directo en la carrera por la permanencia en la categoría de plata.