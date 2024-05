Depor-Real Unión: Un cierre de récord

Con la eliminatoria de campeones contra el Castellón en el horizonte cercano, el Deportivo afronta la ansiada despedida de Primera Federación, al menos de la liga regular, con la disputa de la última jornada del campeonato frente al Real Unión de Irún, todavía inmerso en la lucha por la permanencia. El equipo coruñés, con los deberes hechos tras lograr el ascenso a Segunda División hace dos semanas contra el Barça Atlètic, regresa a Riazor (19.00 horas) para encarar un partido que, a pesar de la falta de grandes objetivos en juego, puede servir como un cierre de récord al campeonato regular.



La retahíla de marcas que puede batir el Depor es más que extensa. El conjunto de Idiakez puede alcanzar las 19 jornadas consecutivas sin perder, la mayor racha de este tipo en una temporada en toda la historia del club; tiene la opción de ganar a los 19 rivales del Grupo 1, ya que sólo le queda el Real Unión, y podría convertirse en el mejor local de la temporada, aunque para ello necesita ganar y los pinchazos de Cultural Leonesa, Celta Fortuna y Nàstic. Además, también tiene a tiro varios récords de Primera Federación: igualar los 19 partidos consecutivos invicto que logró el Racing de Santander 2021-22, superar las 18 jornadas seguidas marcando que protagonizó Osasuna Promesas durante este curso o mejorar la mayor puntuación en una segunda vuelta en la categoría. Y si el Depor se pone disfrutón incluso podría ganar el golaveraje (particular o al menos general) a todos sus rivales de grupo si es capaz de vencer por tres goles o más al Real Unión. ¿Quién dijo que en este partido no había nada en juego?



“Me decían esta semana que podíamos batir no sé qué récords. Todo lo que sea buscar motivaciones, es interesante. Y si los conseguimos batir, una alegría, ¿por qué no?”, dijo Idiakez en la rueda de prensa de ayer en Abegondo, donde no desveló el posible once.

Eric Puerto y diez más

El técnico vasco sólo confirmó la titularidad de Eric Puerto, que hará su debut con el Depor, pero el resto de la alineación es una incógnita. Idiakez tiene tres vías posibles: mantener la idea de la pasada jornada en Zubieta ante la Real Sociedad B (1-1), donde remodeló el once al completo con jugadores menos habituales salvo por José Ángel; introducir a los ‘titulares’ de cara a la final por el título ante el Castellón, o mezclar la opción 1 y la 2. En el Depor sólo quedan dos jugadores por ser titulares: Eric Puerto, que lo será hoy, y Luis Quintero, casi inédito desde su llegada en invierno.



Con las bajas de Hugo Rama, Germán Parreño y Yeremay, operado esta semana para solventar unos problemas respiratorios, el Depor recupera a Lucas Pérez tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Juez del descenso

Enfrente estará el Real Unión, que tomó aire el pasado fin de semana gracias a un gol en el tiempo añadido de Alberto Solís contra el Fuenlabrada (2-1). La victoria le ha permitido afrontar la última jornada en la décimo tercera plaza con 43 puntos, por encima de Sestao River (42), Fuenla (41 y Sabadell (41), este último en descenso. Además, los múltiples empates a puntos favorecen a los irundarras y sólo necesita un empate para lograr la permanencia sin tener que mirar a otros campos.



Iván Pérez y Marcos Luna, sancionados, son baja, mientras que Alain Oyarzun se perderá probablemente el duelo por molestias en el tobillo. Es el parte de un Real Unión que hizo tocar fondo al Depor en la primera vuelta. El 3-0 en el Stadium Gal, sin embargo, fue la derrota que provocó el ‘click’ en el Depor. El gran punto de inflexión del temporadón blanquiazul, que hoy tiene programada otra fiesta, esta vez pase lo que pase en el campo.