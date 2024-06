Dani Giménez: "Igual el Depor sigue con la dinámica buena y no nos paran en Segunda”

“¿Qué son cuatro años en la historia del Depor? Sí, han sido muy duros, pero ahora hay que pensar en asentarse en Segunda División y, si las cosas se hacen bien, estar en Primera de nuevo en un par de años”. Quien habla es Dani Giménez (Vigo, 1983), entrenador del Juvenil B del Rayo Majadahonda y dueño de la portería blanquiazul durante las dos últimas temporadas del conjunto coruñés en Segunda División. Ahora el cuadro herculino recupera su plaza en la categoría de plata, a la que, según el exguardameta, llega con una buena base para competir.

Aún cuesta imaginar que un año después de rozar el ascenso a Primera, el Depor pudiera caer a Segunda B.

Esa temporada fue un desastre. Personalmente fue un año de sufrimiento continuo. Empecé el curso tocado y lo acabé destrozado. El equipo no funcionó, salvo algún jugador puntual, como Aketxe, Sabin (Merino) cuando llegó o Uche. También, el jugar en Riazor sin público... Siempre digo que si no hubiera llegado la pandemia y se hubiera jugado con público, hubiésemos estado más cerca del playoff que de bajar. Pero sin aficionados, ese bloque bajo con Fernando Vázquez que antes podía impresionar a los rivales, se quedó en nada, nos fuimos desinflando y bajamos.

Este último curso no empezó bien, pero el club mantuvo a Idiakez, y se ascendió.

Es importante que el club tenga calma. Hubo partidos en los que el equipo no estuvo bien porque venía de jugar tres o cuatro partidos seguidos muy buenos, pero terminaba empatando o perdiendo y eso al final te mina y en un equipo como el Depor pasa factura. Tuvieron calma, Lucas hizo una segunda vuelta espectacular, los chavales acabaron muy enchufados y cuando vas construyendo poco a poco y superas baches, el equipo crece, y ahí está el resultado. El entrenador supo ir construyendo y evolucionando hasta conseguir llevar al equipo a buen puerto.

Y con el final perfecto para el cuento con ese golazo de Lucas ante el Barça Atlètic.

Sí, pero ahora que soy entrenador me doy cuenta de que muchas cosas no son por casualidad porque los grandes jugadores dan la talla en los momentos clave.

La irrupción de jugadores jóvenes como Mella, Yeremay o Rubén también fue clave.

Claro. Aparte, tenemos un espejo en el Celta, que si ellos lo hacen, por qué no lo va a hacer el Depor. Tampoco hay que volverse loco, pero cuando tienes jugadores buenos, por qué no darles la alternativa para tener en el campo una mezcla de jugadores contrastados y otros jóvenes. Además, cuando juegan los chicos de la cantera provoca un efecto llamada, porque si los jóvenes ven que juegan los del Fabril, hace que se queden aquí en el Fabril o en el Juvenil y no se vayan.

Cuatro años ha costado salir.

A nadie se le pasaba por la cabeza que íbamos a estar tanto tiempo ahí, pero ¿qué son cuatro años en la historia del Depor? Sí, han sido muy duros, pero ahora hay que pensar en asentarse en Segunda División y, si la cosas se hacen bien, estar en Primera de nuevo en un par de años. Al final, siempre está esa presión de subir a Primera, esté quien esté en el banquillo, pero deben tener esa calma para que las cosas pasen. Estuve unos años en el Betis y viví un poco la creación de lo que es club ahora. Allí, la crispación y los altibajos se vivieron de una manera más intensa aún, porque tienen a su rival en la misma ciudad, pero supieron mantener esa calma y lo han convertido en lo que es el Betis hoy en día, mejorando jugadores, entrenadores... El Depor también lo puede hacer, pero con tranquilidad.

Ya hay quien pide el ascenso a Primera. ¿Puede ser un error?

Es y no es un error. Como aficionado, pienso que el Depor tiene que estar en Primera, pero luego me pongo en la piel de los jugadores y del entrenador y me doy cuenta de que no estamos solos en la categoría porque hay equipos históricos y que llevan años ahí, entonces hace falta exigencia, pero con calma. Si te vuelves loco porque el equipo empieza bien y luego se descuelga y no te vale, ya no te enganchas, pero si empiezas con esa calma de ir progresando, el club crecerá.

¿Qué debe hacer un recién ascendido para asentarse?

Lo primero, normalmente los equipos que ascienden tienen una buena dinámica al principio y eso hay que aprovecharlo en el arranque de la temporada, y más con el ambiente de Riazor. Después, no volverse locos, sobre todo si las expectativas no empiezan como lo espera el aficionado. También hay que ser realistas, porque el Deportivo de Primera RFEF ya tenía jugadores de Segunda División, como Germán, que creo que es un portero bueno de Segunda. Evidentemente, igual no puedes lograr que en todos los puestos haya esa competencia o que todos los jugadores funcionen, pero eres el Depor y siempre tienes que tirar al nivel máximo de exigencia. Tener esa buena base es importantísimo.

Te veo optimista.

Porque veo una buena base para competir en Segunda. Además, me da la sensación de que tienen muy buen ambiente entre ellos y eso también es importante. Era una plantilla para ascender y se ascendió. Aun así, no puedes perder el prisma de que eres el Depor y se te va a exigir más que al resto de los equipos de Segunda, por eso hay que intentar mejorar todo lo posible para competir en la categoría. Igual no te vas a traer a otro Lucas, pero sí a un chico joven que sobresalga, que sea un avión y te permita buscar cosas distintas. Fede Valverde jugó en el Depor, descendió y al año siguiente la estaba rompiendo en el Real Madrid. Si tienes una buena base, igual que has subido a Mella y a Yeremay, puedes jugar con ese tipo de cosas.

Con los descendidos de Primera y los que han subido de Primera RFEF, se está quedando una Segunda muy bonita.

Y espérate a ver quién va a ascender en el Espanyol-Oviedo, que tengo mis dudas, porque el Espanyol tiene muy buen equipo, pero el Oviedo anda muy bien y está muy convencido.

Espera mucha igualdad.

Por eso te digo que no te puedes volver loco. Por mucho dinero que pongas, es algo que la gente no entiende. Aunque tengas dinero, los jugadores top de Segunda ya tienen equipo. Traer primeras opciones es muy difícil, entonces, intentas mejorar lo que ya tienes en la plantilla. Tampoco es fácil mejorar el equipo con jugadores que ya conozcan la categoría, pero igual sí con los que descarten de Primera División. Tampoco hay que volverse locos en pedir que se suba ya este año, porque eso es contraproducente para el equipo. Creo que se están haciendo las cosas bien y que en el club hay calma. Esto es fútbol y hay que ir poco a poco, que igual el Depor sigue con la dinámica buena y no nos paran.

Has cambiado la portería por los banquillos.

Llevo dos años de entrenador. Hice las prácticas en el Rayo Majadahonda y ya el año pasado llevé el cadete y un preferente. Luego firmé por un equipo de Tercera División de Madrid, pero por un problema contractual, finalmente no pudo hacerse y acabé entrenando al Juvenil B del Rayo Majadahonda. Acabamos terceros, por detrás del Real Madrid y del Atlético, que aquí es un éxito, porque quedamos por delante del Alcorcón, del Getafe... Aquí se trabaja muy bien la cantera.

¿Qué tal la experiencia?

Me gusta mucho, aunque son muchas horas, eso sí. Como jugador es mucho más relajado todo, pero aún no me he ido de vacaciones, quiero estar muy centrado en el equipo, montar mi metodología y es algo bonito. Le estoy pillando el punto a entrenar y es muy bonito, que todo siga así.

Germán Parreño ha ofrecido un rendimiento muy bueno, sobre todo en la segunda vuelta.

Para mí, sí. Además, siempre desde la tranquilidad. Parece que es un portero que no hace nada, pero no tiene altibajos y parece una persona muy equilibrada. Me gustan mucho los tres porteros que tiene el Depor y lo bueno que han ganado con Germán es una regularidad, tranquilidad, que en la portería del Depor y en la de los equipos grandes hace falta. Esta temporada para él va a ser una prueba de fuego, en una categoría superior, pero estoy seguro de que lo hará bien.

Fernando Soriano dijo que buscan fichar a un portero que pelee por la titularidad con Germán.

Es que eres el Depor, entonces, aunque seas un recién ascendido, tienes que traer competencia en todas la líneas que te mantengan al equipo. También se buscarán cesiones para los chicos. Es lógico que aunque Germán lo haya hecho muy bien, le traigan competencia porque la Segunda División no es la Primera RFEF.

Si fichan a otro guardameta de nivel para pugnar con Germán, ¿cederías a Eric Puerto y a Alberto?

Sí, habría que darles minutos, porque son buenos porteros, entonces, lo mejor es que jueguen. No somos un recién ascendido normal, sino que hay que ser realistas, saber dónde está, porque el nivel de exigencia es diferente. A lo mejor dentro de tres años tienes a cualquiera de los que has cedido o a uno del Fabril jugando.