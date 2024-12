Derbi entre el Fabril y el Bergan con el podio a una victoria

Fabril y Bergantiños se pondrán al día esta tarde (As Eiroas, 20.00 horas), justo antes de que se dispute la última fecha de la primera vuelta. Tendrían que haber disputado el encuentro de la jornada 13 el pasado 24 de noviembre, pero el partido se suspendió por orden del Concello de Carballo por alerta climatológica. Si hoy gana, el filial del Dépor llegará en el podio de la Liga al último fin de semana de competición de 2024.



El pasado 3 de agosto, Fabril y Bergantiños midieron sus niveles en un interesante encuentro de pretemporada disputado en un campo secundario de la Ciudad Deportiva de Abegondo. En un partido en el que el resultado no tenía gran relevancia, el filial blanquiazul ganó por 1-0 con gol del mediapunta Luisao, que por aquel entonces estaba a prueba.



Ni el terreno de juego ni el momento de los equipos tendrán nada que ver esta tarde. De hecho, para encontrar un precedente de un Bergantiños-Fabril en el campo de As Eiroas hay que remontarse al 29 de noviembre de 2020. El partido era de Tercera Federación y en aquella cita el cuadro carballés se impuso por 2-1 con goles de Yelco Alfaya y Remeseiro, uno de los pocos futbolistas del Bergan que continúa en el club. De aquel Dépor B formaban parte nombres como los de Pablo Brea, Juan Rodríguez, Guille Bueno o Diego Villares.



De ese duelo han pasado más de cuatro años. La realidad en la actualidad es que el Fabril tendrá la oportunidad, en caso de conseguir los tres puntos, de escalar a la tercera posición. El filial tratará de encontrar, en una superficie un tanto atípica como la de As Eiroas, de césped artificial, la regularidad que busca Manuel Pablo en su equipo. Desde la llegada del entrenador canario, el Dépor B ha ganado tres partidos –Avilés (0-2), Llanera (2-1) y Laredo (3-0)– y ha perdido dos –Coruxo (0-1) y Salamanca (3-2)–.

El hecho de jugar entre semana implica que las novedades en el equipo sean mínimas más allá de que algún futbolista con problemas físicos, fundamentalmente sobrecargas, se pueda perder el partido de esta tarde, pero las bajas seguras siguen siendo las mismas que las del pasado sábado para el choque frente al Laredo en Abegondo: los laterales derecho Quique Teijo y Pablo García y el mediapunta Noé Carrillo, que no juega desde la jornada 10 (3 de noviembre), cuando se lesionó en la segunda parte del encuentro frente al Guijuelo en casa (1-0).

Bajas del Fabril

Los problemas físicos de los dos laterales derechos titulares del equipo en la primera parte de la temporada –primero Quique Teijo y después el juvenil de primer año Pablo García– han abierto la puerta del once blanquiazul a otro futbolistas que se desempeña a la perfección en esa posición: el ferrolano Álvaro Mardones, uno de los comodines del Fabril ya desde la pasada campaña, cuando alternaba Juvenil A y Fabril actuando de extremo, de lateral derecho y hasta de lateral izquierdo. Mardones jugó los 90 minutos frente al Laredo y, según informó Manuel Pablo en la rueda de prensa de ayer, tiene una sobrecarga muscular. Su presencia en el once inicial ante el Bergan será una incógnita hasta última hora.



Los que, salvo sorpresa mayúscula, formarán parte del equipo titular del Fabril contra el Bergantiños son los dos máximos goleadores del filial blanquiazul: el extremo Adrián Guerrero, que firmó un doblete ante el Laredo el pasado sábado; y el delantero Kevin Sánchez, que también marcó frente al farolillo rojo. El primero ya lleva seis y el segundo acumula siete situándose a solo un tanto del pichichi Dalisson (Pontevedra).



El partido contra el Bergantiños tiene la particularidad de la superficie. As Eiroas es uno de los pocos campos de césped artificial del grupo 1 de Segunda Federación y por eso el Fabril ha trabajado en el sintético de la Ciudad Deportiva de Abegondo esta semana. Según ha dicho Manuel Pablo, el terreno de juego no condicionará en absoluto la propuesta de juego del Fabril, pero inevitablemente podrían cobrar más importancia algunos futbolistas del filial blanquiazul que se podrían adaptar bien a situaciones de más juego directo y de duelos como Damián Canedo en el lateral izquierdo y no un futbolista más alegre y menos defensivo como Iker Vidal; o mediocentros de más equilibrio como David Carreira o Jaime Garrido. Tampoco sería de extrañar que el canario repitiese once inicial.

Rival

El Bergantiños tratará de mejorar sus registros como local, ya que solo ha ganado dos partidos de siete en As Eiroas: 4-1 al Avilés en la jornada 2 el 8 de septiembre y 2-1 el 26 de octubre. Jorge Cuesta cuenta con las bajas de la última jornada, en la que el Bergan empató (1-1) en el campo del Escobedo: el mediocentro Álex Melide, el extremo David Álvarez y el delantero Pablo Longo.