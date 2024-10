El próximo rival del Dépor, obligado a remar contracorriente

La clasificación no siempre refleja la realidad de una situación que atraviesa un club. Sin embargo, el Valencia no termina de encontrar un rumbo fijo que seguir en esta temporada, ni en el masculino, ni en el femenino. Ambos conjuntos son los que cierran la tabla, y lo hacen con unos números que preocupan a la afición che.



En Liga F, el próximo rival del Deportivo (sábado a las 12.00 horas en el Antonio Puchades) apenas suma dos puntos. El primero de ellos lo lograron en la jornada 1, ante el Levante Badalona (1-1), mientras que el segundo, lo cosecharon en Lezama en la jornada previa al parón (1-1).



La victoria del conjunto deportivista en su vuelta a la máxima competición tardó en llegar, pero la valencianista todavía se hace esperar.



La escuadra dirigida por José Luis Bravo no termina de encontrar el juego que le permita comenzar a sumar para salir de la zona del descenso. No acompañan al optimismo tampoco sus números goleadores, pues en siete jornadas disputadas, solo acumulan tres goles. Por si fuese poco enfrentarse a un problema con las dianas a favor, la contundencia defensiva no está siendo la esperada. Son el cuarto equipo que más encaja con catorce tantos.



No todo son malas noticias en la costa mediterránea. El empate antes del parón puede servir al equipo valenciano para volver con la moral más alta. En contraposición, tendrán un rival que llega en una buena dinámica y que no se lo ha puesto fácil a nadie. Ni siquiera al Barça o al Atlético de Madrid.

Años de cambios



Es cierto que el Valencia, como club, no está atravesando su mejor momento. Atrás quedan aquellos años de bonanza en los que el conjunto che peleaba por los puestos más altos.



En el caso de la sección femenina, no hay que rebobinar demasiado. En la temporada 2013-14, lograron un meritorio sexto puesto. No dejaron que fuese casualidad y en la siguiente campaña, se afincaron en el cuarto, además de ser subcampeonas de la Copa de la Reina tras perder con el Sporting de Huelva (2-1).

En la 2016-17 alcanzaron su mejor clasificación histórica. Un tercer puesto que estuvo más cerca que nunca de llevar al conjunto valencianista a jugar la UEFA Women’s Champions League. Solo lo impidió una campaña inmejorable de Barça y Atlético de Madrid.



La mala dinámica llegó en la 2021-22. Después de siete temporadas peleando por instalarse en la zona noble de la tabla, cayeron hasta el decimocuarto puesto. Lograron la salvación gracias a la diferencia de cuatro puntos que les separaba del Eibar.



Esta nueva campaña se presenta como una oportunidad para retornar, aunque el primer obstáculo al que tuvo y tiene que enfrentarse el club valencianista es a los cambios. Respecto al año pasado, José Luis Bravo cuenta con hasta doce fichas nuevas; doce piezas que llegaron para sustituir a un total de diez jugadoras que suponían unas futbolistas fundamentales en el equipo y que, ahora, lo son en otros.

Es el caso de Berta Pujadas o Maca Portales, ambas fichajes de verano del Levante Badalona. Precisamente la última fue la encargada de darle la victoria a la escuadra catalana en la quinta jornada, ante el Deportivo, en el minuto 91.



Por su parte, Fiamma Benítez era el engranaje que hacía que el juego valencianista fluyera de una forma más destacada. La de Denia sigue demostrando su calidad sobre el césped, pero esta vez con la elástica del Atlético de Madrid y de la selección española.

Nuevo entrenador



Son muchas las piezas que hay que encajar en el puzzle del Valencia. Una de las más importantes es la que todo lo dirige, el técnico.



Fue el 5 de julio cuando el club anunció a José Luis Bravo, como nuevo entrenador del primer equipo femenino. Él mismo, en su presentación, se propuso el reto de “conformar un equipo reconocible del que la afición se sienta orgullosa” y, aunque por ahora no lo está consiguiendo, esta temporada de la Liga F se presenta como una nueva oportunidad al vislumbrarse como una de las más igualadas de los últimos años.

Si algo tiene claro el técnico valencianista es que hay dos jugadoras intocables en su esquema. Y esas son Pauleta y Claudia Florentino. Ambas suman todos los minutos ligueros posibles (630). Además, la primera se postula como la encargada de coger las riendas del equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Es la séptima futbolista con más duelos ganados de la categoría con 46. Sin embargo, la lateral ya demostró la pasada temporada que se siente cómoda llegando al área rival, al convertirse en la tercera máxima goleadora del equipo.



Con el objetivo de la permanencia en la mirilla, este fin de semana, se enfrentan a una nueva oportunidad de sumar para evitar caer en un pozo sin fondo. La Primera Federación, división que no pisan desde la campaña 2006-07 es el infierno a evitar y todo pasa por empezar a cambiar la dinámica cuanto antes.