Gaby García: “El Deportivo tiene que ser siempre de Primera”

El primer ascenso de la historia del Deportivo a la máxima categoría, así como la temporada siguiente en la que solo la COVID-19 privó a los aficionados blanquiazules de conocer el techo de aquel equipo, no se entiende sin Gabriela García (Tunapuy, Venezuela, 1997).



Hace cuatro años que Gaby no viste la elástica del Deportivo, pero su legado en club se mantiene como imborrable. Con 73 dianas, es la segunda máxima goleadora de la historia del club, solo superada por Peke, con 84. Recientemente adelantada por Eva Dios, sigue subida en el podio de apariciones oficiales con el conjunto coruñés que lidera Cris Martínez.



Ahora, la actual jugadora del Atlético de Madrid pisará Riazor (mañana a las 12.00 horas) para defender los intereses del equipo madrileño, aunque ocultar su emoción por volver a la que fue su casa suena utópico hasta para ella.

¿Cómo está viviendo esta temporada a nivel personal?

Cada vez me voy encontrando un poco mejor, poco a poco. A principio de temporada me sentí mejor, mucho más cómoda. Luego tuve un tramo de la temporada en el que estuve más floja, bajé un poco. Ahora estoy intentando volver a apretar para sentirme bien y conseguir resultados entre todas.

Están construyendo un equipo sólido, encajan muy poco.

Intentamos estar fuertes en defensa, concentradas desde el inicio de partido hasta el final. Creo que estamos trabajando muy bien y eso se ve reflejado en que nos están haciendo poco daño. En ataque nos está faltando, estamos generando pero no damos con la tecla de hacer los goles.

Han recuperado ese tercer puesto que da acceso a la Champions, ¿es el objetivo?

La idea es quedar ahí arriba, entrar en Champions. La verdad es que el primer y el segundo puesto se nos puso ya complicado, pero seguimos trabajando porque la idea es entrar en Champions. Queremos seguir en la punta, no ceder puntos y seguir sumando.

Este domingo vuelve a la que un día fue su casa.

La verdad es que estoy muy contenta por volver a casa, volver ahí A Coruña. Estoy muy emocionada por poder volver a Riazor. Contenta por eso, por el partido y también porque el Dépor esté en Primera, que es donde tiene que estar. Les está yendo muy bien en estos últimos partidos, están sumando y estoy contenta por ellas.



¿Es un partido que tenía marcado en el calendario?

Sí, es un partido súper bonito. Desde que subieron a Primera estuve muy contenta por poder volver a casa, tenía ganas de ir allá, de enfrentarme a ellas.

El Deportivo fue tu primera andadura en el fútbol español, ¿le costó adaptarse?

Sí, fue la primera vez que llegué a España y el cambio fue muy grande. Me costó pero poco a poco fui adaptándome. Fue una de las mejores decisiones que pude tomar, el poder venir a España, el poder ir al Dépor. A día de hoy estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Al principio fue duro pero después fue todo muy bonito.

Consiguieron un ascenso inolvidable para la ciudad.

Fue increíble poder ascender con el Dépor después de estar unos años intentándolo, luchando… La verdad es que teníamos un equipo súper bueno y era difícil que se nos escapase de las manos el ascenso. Cuando lo conseguimos, fue uno de esos momentos tan felices que se quedan marcados para toda la vida.

Y en la primera temporada del equipo en Primera División, asombraron a todo el mundo.

Fue increíble lo que conseguimos. Ese año fue muy bonito. No sabía hasta dónde podíamos llegar, el covid lo dañó, pero esa temporada fue inolvidable para todas las jugadoras.

¿Mantiene el contacto con alguna de las que fueron sus compañeras?

Sí, sí, de aquel Dépor hablo con la mayor parte. Con Iris es con la que más. Con mi otra compañera venezolana, Kika, también. Con Carlota, que en aquel momento jugaba en el equipo B, con Cris…

Muchas de aquel Deportivo siguieron dando pasos adelante en sus carreras.

Cuando llegué yo era muy joven. Había muchas jugadoras muy buenas. Teresa, Lía… Luego Cris era de las más currantes de todas. Ese equipo era muy bonito. Luego se fueron cogiendo piezas poco a poco para poder conseguir el ascenso. Es muy bonito que siga habiendo esa buena relación.

En 2021 recibe la llamada de la Real Sociedad, ¿le costó salir del Deportivo?

Fue difícil porque fue algo parecido a cuando llegué al Dépor y tuve que dejar mi casa. Tuve que dejar todo aquello que había construido en A Coruña. Fue difícil pero sabía que era el momento de volar un poco más. Habíamos descendido y si quería seguir creciendo, tenía que volar. Me costó, pero tuve que pensar en lo que me podía dar la Real Sociedad para mis beneficios personales. Tuve que hacerme a la idea de que me tocaba irme.

Luego llegó el Atlético de Madrid, uno de los clubes más históricos en España.

Es súper bonito ver que los clubes grandes se fijan en ti, que todo el esfuerzo que pones día a día se vea recompensado. Me llena mucho que mi trabajo dé sus frutos.

¿Qué espera del partido de mañana?

Va a ser un partido bonito, un partido duro. El Dépor empezó flojo, pero creo que ahora han dado con la tecla. Están mucho mejor, vienen sumando en los últimos partidos, ahora son un equipo muy bueno. Será un partido muy bonito y muy reñido. Estoy contenta por poder vivir un partido así. Espero que que estén siempre en Primera, porque el Dépor tiene que ser siempre de Primera.

Si marca, ¿lo celebrará?

Creo que no lo celebraría. Estuve muchos años allá y es un club muy importante para mi. No lo celebraría, no. Tengo mucho respeto por el club, por todos porque cuando estuve allá me trataron muy bien. No podría celebrarlo.

Se mantiene en el podio como la segunda máxima goleadora y la tercera con más apariciones oficiales del Deportivo.

Estoy muy orgullosa de formar parte de la historia del club. Seguir en la historia del Dépor, que es un club histórico, me hace estar muy contenta.

Eva Dios la superó hace poco en el podio de apariciones.

Ojalá que jugadoras como Eva, como Cristina sigan jugando muchos más partidos y sigan allí toda la vida porque son futbolistas que son patrimonio del Deportivo.