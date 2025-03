Los fantasmas del pasado vuelven en un tramo clave de la temporada

La presión pudo con un Deportivo conocedor de la importancia que tenía sumar los tres puntos ante el Eibar. A pesar de tener la posesión a su favor, las jugadoras no terminaron de encontrarse cómodas en ninguna fase del encuentro. Las armeras ejecutaron su plan de partido a la perfección y asaltaron Riazor para llevarse tres puntos que prácticamente les aseguran la permanencia en la máxima categoría.

1 Bennett como titular y Paula al banquillo



Hizo varios cambios Fran Alonso con respecto a las jornadas anteriores. Bennett estrenó titularidad y su aparición en el césped provocó una serie de variaciones, como si de un dominó se tratase, que terminaron con Paula Gutiérrez relegada al banquillo. Fue la tercera vez que la de Viladecans arrancó como suplente. La estadounidense se ubicó en punta y Millene se desplazó hacia la banda izquierda. Olaya, que ya se erige como indiscutible para el madrileño, retrasó su posición hasta el medio del campo.

2 Sin ideas ante una defensa ordenada



Era previsible que el Eibar se plantaría en Riazor dispuesto a ceder el esférico al Deportivo. La pelota estuvo en el tejado blanquiazul, sin embargo, las futbolistas de Fran Alonso no fueron capaces de perforar un entramado defensivo ordenado. Ya es frecuente ver al conjunto herculino sorprender a su rival merced a las galopadas de Ainhoa, pero ante un equipo estructurado, sufre para encontrar espacios. Así fue, que las locales finalizaron el encuentro sin apenas amedrentar la meta defendida por Astralaga. Seis disparos, aunque ninguno entre los tres palos. Un dato que hace reaparecer a los fantasmas del pasado en un momento de la temporada en el que no hay cabida para el error.

3 Inês volvió a medir mal en un balón aéreo



Por segunda jornada consecutiva, la futbolista que tantos puntos dio al Dépor con sus buenas actuaciones, volvió a fallar. Y lo hizo de la misma forma que contra el Espanyol; ante un disparo lejano que a priori no llevaba peligro. Se adelantó más de la cuenta y el esférico terminó por colarse en la portería deportivista. Antes del error, realizó grandes paradas que permitieron al conjunto blanquiazul llegar a la segunda mitad con el 0-0 en el marcador.

4 Reacción tardía desde el banquillo



Ya había avisado Fran Alonso en rueda de prensa de que Bennett todavía no estaba preparada para jugar 90 minutos. A pesar de ello la alineó de inicio y, aunque de sus botas nació el pase a Millene que supuso la más ocasión más clara del Dépor, se le vio sin el ritmo que requiere la Liga F. La sustituyó ADT pasada la hora de juego. Con el 0-0, entró Paula por Olaya, que no terminó de adueñarse del centro del campo. La catalana lo intentó con pases filtrados a las delanteras, aunque lograron desactivarlos. El gol de Pizarro llegó en el 73 y, lejos de buscar la reacción inmediata, Fran no movió ficha hasta el minuto 80. Dio entrada a Hmírová, Eva Dios y Bárbara, aunque diez minutos no fueron suficientes para tratar de, al menos, sacar un empate.

5 Dependencia de Ainhoa y Millene



Los rivales ya tienen claro que Ainhoa y Millene son su mayor amenaza. Fruto de ello, no dudan en tenerlas muy vigiladas y eso reduce la proyección del Deportivo de forma demasiado evidente. Ante su anulación, el conjunto herculino se queda sin argumentos en ataque.