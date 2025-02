Elyse Bennet: "Soy una jugadora intrépida, que no tiene miedo"

Elyse Bennet, último fichaje del Deportivo en la ventana de invierno, fue presentada esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo. La exjugadora de San Diego Wave, de la National Women's Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, lleva una semana en A Coruña, pero aseguró en rueda de prensa que su adaptación está "yendo muy bien".

Decisión de venir al Deportivo: "Fue una decisión rápida de tomar, estoy en un momento de mi carrera en el que llevo tres años en la Primera División americana y me surgió esta oportunidad. Venir a España es una muy buena oportunidad para crecer como persona y como profesional".

Primera toma de contacto: "Fue una experiencia muy buena. Creí que podía tardar más en adaptarme, pero apenas llevo una semana y las compañeras me han recibido muy bien. Estuve explorando la ciudad y de momento, el proceso de adaptación va muy bien".

Opinión sobre el equipo: "Solo pude ver un partido. Lo disfruté y me gustó ver los diferentes estilos de juego. Espero poder aportar al equipo, me gustó lo que vi".

Jakobsson, ex del Real Madrid y su compañera en San Diego: "Hablé con Sofi recientemente, no solo del fútbol, sino que me llamó para ver cómo me estaba yendo con la adaptación. Y eso ayuda, el tener excompañeras que puedan ayudar a explicar cómo es la liga y cómo se juega aquí".

Sobre ella: "Soy una jugadora intrépida, que no tiene miedo. Soy fuerte y rápida. Puedo jugar por detrás de la línea defensiva para abrir espacios, me manejo bien con las dos piernas y voy bien de cabeza. En definitiva, estoy aquí para cualquier cosa que pueda ayudar al equipo".

Barrera del idioma: "Fran jugó una parte importante, porque él sabe inglés y eso facilita el proceso de adaptación. La barrera del idioma no me da miedo. También hice un par de años de español en el instituto en Estados Unidos. No me lo pensé, la barrera idiomática no fue un problema".

Sorprendida por alguna compañera: "Creo que el nivel de todo el equipo es lo que me sorprendió, no ninguna jugadora en particular. Me sorprendió el nivel alto de todo el equipo en general, el nivel de los entrenamientos. Espero poder aportar pronto al equipo".