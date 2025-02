Ainhoa Marín: "Fran me está dando un rol con más libertad"

Son varias las jugadoras del Deportivo que están sacando a relucir su mejor estado de forma. Prueba de ello son las cuatro jornadas que encadena el equipo coruñés sin conocer la derrota.

Ainhoa Marín es una de ellas y sus grandes actuaciones ante Levante (1-0), Betis (0-2), Valencia (1-1) y Real Sociedad (1-2), motivaron a la afición deportivista a escogerla como la mejor jugadora blanquiazul del mes de enero.

La extremo recibió el premio Estrella Galicia esta mañana en las instalaciones de Abegondo, donde aprovechó para ensalzar la buena racha en la que está sumido el Deportivo.

Buen momento del equipo: "Estoy muy contenta. Lo dije en enero. Sabíamos que nos estaba costando, necesitábamos esa responsabilidad y ahora lo estamos demostrando, estamos teniendo la concentración necesaria durante los 90 minutos".

La clave para lograr esa mejoría: "Fue muy importante la reunión que tuvimos después de aquel partido contra el Tenerife —derrota por 5-1—. Es importante saber hablar las cosas, poner las cosas claras encima de la mesa. A partir de ahí, cada una se responsabilizó para poder dar su cien por cien. Tenemos que seguir con los pies en el suelo, sabemos que esto se nos puede torcer en cualquier momento, por eso es importante esa concentración. Estamos disfrutando de este momento".

Reunión tras la derrota en Tenerife: "Fue el cuerpo técnico quien se quiso reunir. Me pareció muy bien porque hay ciertos momentos de la temporada en los que se necesitan feedbacks. Fue algo necesario y positivo. A la vista está que todo está yendo mejor de lo que empezó".

Partido del domingo ante el Atlético de Madrid: "Se están dando muchos resultados en la liga que te hacen creer y tener posibilidades cada fin de semana. Va a ser complicado, pero hemos demostrado que podemos ganar a un equipo como era la Real Sociedad, que estaba en Champions. Vamos con la misma mentalidad, pero con los pies en el suelo porque puede pasar cualquier cosa. Compitiendo pueden llegar resultados positivos".

Momento personal: "Creo que ese cambio que hemos tenido todas a nivel individual, hace que mi papel pueda mostrar un poco más de protagonismo. Gracias a mis compañeras, hemos ganado en intensidad en los entrenamientos, en concentración en los partidos. Estamos dando cada una nuestro cien por cien y eso me motiva. Estoy contenta, me están saliendo las cosas. Fran me está dando un rol con más libertad, más protagonismo, con muchas interpretaciones del juego. Que me dé esa libertad me hace sentir importante. Cuanto más libre es un jugador, más disfruta".

Otras jugadoras que se merecían el premio: "Está claro que Samara se lo merecía. Lleva unos partidos estando increíble. Ahora que estoy compartiendo más minutos con ella, estoy empezando a tener una conexión con ella como la que tengo con Cris. Es algo que a principio de temporada me costaba un poco. La verdad es que está increíble, está entendiendo cada vez mejor esa interpretación del juego. Se le está reconociendo por su buen trabajo así que diría Samara. Olaya también está empezando a ir para arriba. Se lo merece porque está trabajando muy bien. Serían mis dos apuestas.

Llegada de Elyse Bennet: "La acabo de ver esta mañana. Aún no nos habían presentado. Hoy va a ser la primera vez que la vea en el campo".