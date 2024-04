Yeremay: "Todo lo que me ha pasado es porque me lo he ganado"

“Creo que no (le han mimado). Todo lo que me ha pasado es porque me lo he ganado. Nadie ha dicho “toma y te lo regalamos” he tenido que cambiar muchas cosas, en mi vida, en el fútbol, para que todas estas cosas buenas me sucedan, nadie me lo ha regalado. El trabajo siempre paga”.



Así de rotundo se mostraba Yeremay Hernández en la sala de prensa de Riazor, custodiado por el director deportivo Fernando Soriano, tras anunciar su renovación hasta 2030, después de que en agosto ya hubiese ampliado su vinculación hasta 2026.



“Esoy feliz de poder estar muchos más aquí, en el Deportivo. Dije que quería quedarme y ahora estoy aquí sentado confirmando lo que dije. Si me renuevan de nuevo será porque estoy haciendo las cosas bien”, comentaba en el inicio de su comparecencia el isleño.



El club redobla así su confianza, en un acuerdo en que ambas partes van de la mano y en palabras de Soriano supone el seguir “reformando el compromiso con la gente salida de Abegondo”. Dio las gracias a Yeremay “por la confianza que depositas en el club”.



Incidió en que se trata de “un esfuerzo por parte de todos, conjunto, de ir de la mano. De jugadores que sienten el club como el que más. Es la dirección que queremos tomar desde que estamos aquí y es el camino. Jugadores que demuestren fuera y dentro del campo actitudes y que estén el máximo tiempo posible (en el club)”, comentó.



Yeremay, dando toques al balón sobre el verde de Riazor. Foto: Mónica Arcay

Cláusula alta



Aunque por temas de confidencialidad dijo que no se podía conocer la cuantía aproximada de la nueva cláusula de Yeremay, aseguró que esta era “alta”. “Antepuso el estar aquí antes de cualquier cosa. Por sus méritos hizo que hubiese una ampliación (en verano había renovado hasta 2026) y ojalá dentro de un año podamos hablar de más cosas. Fue sencillo, estuvimos a gusto y cuando se llega a buen puerto se oficializa”, relató.



Por su parte Yeremay, ante una noticia tan bonita e importante para él, quiso acordarse de algunas personas que habían sido fundamentales. “Mi familia, que me ha ayudado, lo primero, y mi representante, que ha estado siempre conmigo, apoyando mis decisiones. El que toma la decisión soy yo. Cuando no jugaba y no contaba para el equipo me decía ‘joder, podíamos irnos’ y yo siempre decía que no, que no me iba rendir y aquí estoy”, relató el blanquiazul.



Yeremay, posando con la camiseta de su renovación. Foto: Mónica Arcay

Un Yeremay más maduro, que se ha hecho un hombre en el Deportivo, y que remarcaba que “no queda nada” de ese entonces ‘Peke’ que había llegado hacía siete años al club. Lo que perduraban para él eran los recuerdos. “Me acuerdo de cuando llegué aquí, hace siete años. Cuando llegué al Depor no sabía lo grande que era, no lo sabes hasta que no estás aquí. Me acuerdo de todos los trabajadores de Abegondo, utilleros, la residencia, Albert Gil, Fernando Soriano y Massimo Benassi, que son las dos personas que han apostado por mí”, indicaba. Y es que esa apuesta porque no haya más fuga de talentos es una meta que tiene ahora mismo la dirección deportiva encabezada por Soriano.



“Queremos disipar las dudas, si los chavales tiene propuestas para ir otros clubes y cambiar esa sensación. A Yeremay nadie le ha regalado lo que tiene, que no se pueda decir que el Depor no da pasos o no provoca situaciones para que estas cosas sucedan”, subrayó.

Yeremay se mostró ambicioso de aquí al final de curso. “Creo que estoy haciendo una buena temporada, comparada con las anteriores. He crecido mucho, me queda mucho por aprender, mucho que mejorar y estoy muy contento. Quedan seis partidos y ojalá poder hacerlo muy bien y que si tenemos la suerte y me preguntan de nuevo decir que hice una buena temporada”.

La renovación de david mella, en proceso

Encaminada también la continuidad de canteranos como Jairo

Uno de los ‘socios’ de Yeremay en el Deportivo, David Mella, tiene contrato hasta 2026 y su renovación es algo de lo que ya se está hablando, según desveló Fernando Soriano.

“Está en curso (la renovación) lleva su proceso, no hay que acelerar procesos. Estamos en un momento de la liga en lo que menos tengo que hacer es interferir, que no haya cosas que puedan despistar. Estamos hablando, con calma, llegará el momento. Ahora pensamos en la Cultural. Lo de ‘Yere’ sucedió por circunstancias de la temporada”, dijo sobre su renovación.

Yeremay sobre este tema afirmó que “ojalá que renueve (Mella), pero en lo que él decida estaré con él”. Soriano también repasó otras ampliaciones que pueden ser anunciadas de cara al futuro, como la de Jairo Noriega, que comentó que “está en proceso”.

No obstante, dijo que no está aún haciendo planificación en caso de ascenso a Segunda. “Ese escenario no existe (si se sube). Cuando las cosas están bien, molestar lo menos posible y aportar la tranquilidad que podamos.