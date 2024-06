Tamal Roy, seguidor indio del Depor: "La afición del Depor no nos rendimos nunca"

En una de las ciudades más gigantes del planeta como Calcuta, con casi 19 millones de habitantes, el sentimiento deportivista se encarna en la figura de Tamal Roy.



Fisioterapeuta de 46 años y con una historia de amor singular por la entidad de la Plaza de Pontevedra, supera las dificultades de seguir a su equipo desde tan lejos con una sobredosis de pasión.



Más satisfecho que nadie por el ascenso herculino, el regreso al fútbol profesional le permitirá contemplar las evoluciones de los blanquiazules de modo algo más llevadero.

Tamal2

¿Cómo se convirtió en aficionado del Deportivo?

Es una historia bastante larga porque pude comprar mi primera televisión en el año 2000; entonces la televisión de mi país daba una gran cobertura de la Liga española y en estos tiempos el Deportivo tenía un equipo muy fuerte, capaz de ganarle a cualquiera.

Pude comprar mi primera televisión en el año 2000; el Deportivo tenía un equipo muy fuerte

¿Nunca prefirió a Madrid o Barcelona?

No, siempre me sentí mucho más identificado con el Deportivo porque es un equipo humilde pero con valentía para plantar cara y derrotar a otros más ricos. Aquel grupo que alcanzaba la Liga de Campeones era mágico, jugaban muy bien al fútbol y me hicieron disfrutar desde el primer día.

¿Qué opinión le merece la afición del Deportivo?

Son impresionantes, transmiten mucha fuerza al equipo y la diferencia con otros equipos es que la afición del Deportivo nunca nos rendimos, es diferente. Bajamos a Primera RFEF y hasta que hemos conseguido devolver al equipo a Segunda no hemos parado.

¿Ha llegado hasta Calcuta el ‘efecto piña’?

(Risas). Sí, me costó algo de esfuerzo comprender el significado que tenía pero desde luego que sí. El Depor ha estado muy unido en cuanto a sus jugadores para hacer una segunda vuelta muy buena y poder cumplir con el sueño del ascenso.

Me costó esfuerzo comprender el significado del 'efecto piña'; el Depor ha estado muy unido

¿Cómo ha seguido al Deportivo en la categoría de bronce estos cuatro años?

Pues tengo que reconocer que ha sido muy complicado porque el seguimiento a través de televisión no era fácil; además, aquí son tres horas y media más que en España, por lo que en muchas ocasiones tuve que dejar de dormir para ver los partidos pero creo que mereció la pena y el año que viene tal vez sea más fácil al estar de nuevo en la Liga, aunque sea en Segunda División. En Primera sí que llegan muchas más imágenes y reportajes de los encuentros.

¿Cree que el Deportivo regresará pronto a la élite del fútbol español o que necesita tiempo para estabilizarse?

Creo que el equipo tiene muy buenos futbolistas y jóvenes, que aseguran un buen futuro para el Deportivo. Desde luego que los miles y miles de seguidores también ayudan a que el equipo se sienta mucho más respaldado. Sinceramente pienso que un club con la historia del Deportivo siempre va a ser uno de los candidatos al ascenso pero ya veremos lo que pasa.

¿Cómo festejó el triunfo ante el Barcelona Atlètic y el consiguiente regreso al fútbol profesional del pasado mes de mayo?

Estaba muy nervioso y durante todo el día del partido iban llegando a través de las redes sociales el estado de la afición del Deportivo y de las calles de la ciudad. Era realmente impresionante y me daba mucha pena no poder estar en Riazor, pero lo seguí durante todo el día y la victoria supuso una alegría enorme para mí. Fue una pena que aquí en Calcuta no se puede brindar con Estrella Galicia —risas— pero al menos sí pude tomarme un par de cervezas frescas con mis amigos, a los que siempre les cuento lo que hace el Deportivo cada semana.

¿Qué le transmiten sus allegados acerca de su amor por el conjunto herculino?

Me respetan mucho y algunos incluso han visto conmigo algún partido del Deportivo; les cuento la historia que tiene detrás y lo mucho que me gustaría que se pudiese repetir en Primera División.

¿Cuál es su jugador preferido del equipo actual?

Lucas Pérez ha marcado la diferencia pero creo que los chicos que han subido desde los equipos inferiores han dado un gran rendimiento y creo que tienen un buen futuro por delante. Espero que este año el club acierte con los fichajes para formar un equipo potente en Segunda, que pueda estar en la zona de arriba y tal vez poder ascender a Primera. Los partidos de la segunda vuelta de este año fueron muy buenos y esperemos que podamos conservar ese espíritu ganador la temporada que viene en Segunda.

¿Y de todos los tiempos a nivel histórico?

Es imposible quedarme con uno solo, me encantaban todos o casi todos los jugadores que clasificaron al equipo para la Liga de Campeones cinco años seguidos. La magia de Djalminha, el talento de Valerón, los goles de Makaay o la calidad de Tristán. Mauro Silva era increíble en el centro del campo... hay tantos jugadores buenos que me impresionaron... Donato también me gustaba mucho.

Es imposible quedarme con un solo jugador histórico, Djalminha, Valerón, Makaay...

¿Le gustaría presenciar algún día algún partido en Riazor?

Sería un sueño pero aquí en mi país los sueldos son bajos y los viajes a Europa cuestan muchísimo dinero, tal vez el salario de varios años. Sería un placer enorme poder ver al equipo de mi vida en España, disfrutar de una afición tan integradora e intensa como la del Depor en directo. Ojalá algún día tuviese la oportunidad de hacer realidad este deseo pero a día de hoy lo veo complicado. Mientras tanto me conformo con ver los partidos en televisión.

Sería un sueño viajar a Riazor pero los vuelos cuestan muchísimo dinero

En redes sociales se pueden ver algunos de sus trabajos recopilando fotos de jugadores y entrenadores del Deportivo...

Sí, estoy trabajando en un libro de ‘collages’ sobre el Deportivo; es complicado a veces obtener fotos buenas pero en Internet de vez en cuando guardo algunas que me gustan y las imprimo. Es mi pequeño homenaje a un club que me hizo feliz desde que lo conocí y al que tanto admiro.

¿Guarda relación con aficionados del Deportivo?

Sí, a veces hablo con ellos porque pertenezco a foros de ‘fans’ del Deportivo en Internet y el contacto es directo; mi inglés no es todo lo bueno que desearía y de español conozco muy poco pero la gente es muy amable y con un traductor voy entendiendo lo que quieren decirme.

¿El Deportivo es su único club o siente devoción por otros también?

Me encanta el fútbol, es un deporte que me divierte mucho. En España solo sigo al Deportivo, pero en Inglaterra me gusta mucho el Liverpool y aquí en la liga india soy seguidor del East Bengal.

¿Lo practica?

Sí, juego con mis amigos en un pequeño club local, el Morning Club, que es de barrio; por supuesto somos todos aficionados pero lo más importante es que nos reunimos para disfrutar del fútbol cada fin de semana. Gracias a este deporte podemos olvidarnos un poco del trabajo de toda la semana y siempre aprovechamos para comer y beber juntos.