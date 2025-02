La homosexualidad en el fútbol: "Hay que poner el tema sobre la mesa"

En el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, Lucía Paz, capitana del HC Coruña de hockey sobre patines, cuenta su experiencia sobre cómo en apenas unos años se ha normalizado la homosexualidad en los vestuarios, sobre todo en el deporte femenino, lo que contrasta con lo que ocurre en el masculino, sobre todo en el fútbol.

“Cuando empecé a jugar al hockey tenía diez años y evidentemente no pensaba en estas cosas y en la adolescencia, creía que era una persona heterosexual, aunque algo dentro de mí sabía que no, que no era verdad”, cuenta. “En aquel momento, si tenías alguna compañera en el equipo que fuese homosexual o bisexual, era como tabú y durante esa época solo tuve una o dos compañeras que hablaran libremente de su orientación”, sigue. “Y no es que hubiese una homofobia de violencia, era como, ‘yo no tengo ningún problema, pero a mí que no me pase’. Comentarios así. Yo ahora escucho historias de compañeras de equipo que son más jóvenes que yo y pienso, ‘qué bien cómo se ha avanzado’”, reflexiona, aunque matiza que ella no ha tenido problemas ni en casa ni el deporte.

Cree también que los hombres, que en general tiene más privilegios, en este caso se encuentran con más barreras. “Es imposible que sea una casualidad que en el deporte femenino sí y en el masculino no, hay que ir un poco más allá. La figura del hombre en el deporte está muy ligada a la fuerza y se da a entender que los hombres homosexuales son más débiles, que se parecen más a las mujeres. Son pensamientos rancios”, valora.

Al revés, a las mujeres se les atribuyen supuestas cualidades masculinas. “Siempre nos ha caído la etiqueta de machirulas y para mí ser eso no tiene nada de malo”, dice. “El fútbol femenino tiene referentes, deportistas buenísimas que son del colectivo y creo que ha ayudado a normalizarlo. Además en los vestuarios femeninos hay un ambiente mucho menos hostil que en los masculinos. Es complicado y todavía hay muchas cosas por hacer”, afirma. Y concluye: "Las personas que critican el deporte femenino buscan cualquier tipo de cosa para atacarlo, cualquiera. Yo comentarios como ‘son todas bolleras’, ‘son todas lesbianas’, ‘eso es un campo de no sé cuánto’ también los he escuchado. Que en 2025 una persona insulte a otra usando su orientación sexual es porque debió de salir de la caverna hace poco. Entonces creo que no hay que darle más importancia. Evidentemente, si ya es algo más grave, denunciarlo.