Gilsanz: "La competición diaria es contra uno mismo"

A 48 horas de enfrentarse al segundo clasificado de Segunda División, el Oviedo, este domingo 2 de marzo en el Carlos Tartiere (16.15 horas), el entrenador deportivista Óscar Gilsanz analiza el estado en el que su formación llega a la contienda.

Después de haber empatado ante el Huesca el pasado domingo en Riazor (0-0), el técnico aguarda sumar de tres en tres contra el cuadro ovetense, batallando para ser mejores día a día respecto a las últimas actuaciones.

Parte de bajas para Oviedo: Como estas últimas semanas tenemos nada más la baja de Escudero, los demás están todos disponibles.

Buena noticia contar con prácticamente todos: Siempre es una buena noticia tener a todos disponibles y trabajando a buen ritmo. En esos casos la dificultad para el entrenador es tener que decidir pero eso es lo que siempre queremos.

Un punto conquistado de los seis últimos en juego: Hemos ganado uno de los últimos seis, siete de los últimos doce... las rachas son así, el equipo no hizo un buen partido en Elda pero sí que lo hizo ante el Huesca, me quedo con eso, es una semana en la que tenemos que trabajar pensando en el próximo partido y mejorar también cada vez más como equipo. En el fútbol la competición diaria es contra uno mismo, tienes que pensar en ser mejor de lo que eras hace una semana, o hace tres o hace seis. Estamos en ese proceso de ser cada día más estables, mejores, semana a semana ante un rival diferente tenemos que competir. Somos optimistas, somos capaces de competir con cualquiera.

Marzo cargado de partidos ante rivales con diferentes estilos: Los partidos nunca sabes cómo serán, los estilos de los rivales son diferentes, nos tenemos que adaptar a todos los escenarios, estamos trabajando en eso. Creo que es la manera de ser más estables en el día a día y en la competición. Solo tengo en mente el partido del domingo. El Oviedo está colíder junto al Elche y tiene una dificultad muy alta para nosotros, están en buen estado de forma en cuanto a puntos. Estamos en un momento que demostramos que somos capaces de competir en cualquier escenario y vamos a ir a Oviedo a por los tres puntos. Es de los mejores equipos de la categoría, son capaces de proponer pero destacan por su capacidad defensiva, encajan muy pocos goles, son muy completos.

¿Puede marcar este mes el final de temporada?: Cada partido que juegas marca el siguiente, estamos hablando de rachas. Tenemos que gestionar lo que pase para el siguiente encuentro. Debemos centrarnos en esta semana, lo único que tenemos entre manos es el partido ante el Oviedo y debemos poner todo el foco en él. Después vendrá el Córdoba y el siguiente.

Ambiente de derbi norteño en el Tartiere: Sabemos qué ambiente nos vamos a encontrar, los adjetivos para nuestra afición se agotan en cuanto a desplazamientos, apoyo y compromiso. Vamos a vivir un ambiente muy bueno y, personalmente, lo viviré mejor si la cosa va bien.

¿Afecta el desplazamiento masivo de aficionados al equipo en el campo?: Por suerte para nosotros siempre tenemos un apoyo considerable en todos los campos, cuanto más lejos vas a veces te sorprende más. El compromiso del equipo con el club y la afición es indudable. El equipo va a notar ese apoyo en el partido y en la previa. Ese apoyo es inmejorable.

Críticas por los pocos cambios y tardíos ante el Huesca: Las vueltas siempre se las damos a todas las decisiones que tomamos durante un partido pero ya dije que el equipo estuvo muy bien durante todo el partido, el Huesca nos tiró solo una vez a puerta en los primeros 80 minutos. No creí conveniente sacar del campo a ninguno porque estaban a buen nivel.

Mejora del equipo y puntos a mejorar: Lo que más me satisface es el día a día, que no haya bajas y que todos los jugadores trabajen a un ritmo muy alto para encontrar la estabilidad como equipo. En esta categoría no te queda más remedio que ser muy completo en todas las facetas del juego. Debemos poner en valor el esfuerzo de los jugadores para estar en su mejor nivel.

Últimas declaraciones de Lucas Pérez: Por respeto a Lucas no debo meterme en eso, no soy nadie para hablar de cosas personales. Le deseo lo mejor, aquí, en el PSV o donde sea.

Ritmo de puntuación por el descenso: El ritmo de puntos no lo puedo calcular, sí es cierto que siempre se habla de esa barrera de los 50 puntos pero no hablo de objetivos en cuanto a puntos finales. El Eldense lleva seis puntos de seis pero creo que debemos pensar en el día a día en cuanto a rendimiento de puntos. Nosotros en el vestuario hablamos de las circunstancias para sumar regularmente. Estamos en el camino de la estabilidad como equipo.

Estilo del Oviedo: Saca línea de cinco en el minuto 70 para defender en Burgos y nosotros cuando la sacamos a falta de cinco minutos... a veces los equipos tienen que salir con línea de cinco. Ellos defendieron más arriba cuando defendieron con cinco hombres. Es un equipo que juega con diferentes estructuras, de hecho juega en ataque con un 4-2-3-1 que convierte cuando defiende en un 4-4-2. Se adapta mucho a lo que pasa en el partido. Calleja modifica durante el encuentro. El Huesca también se fue adaptando el pasado domingo. Individualmente el Oviedo tiene jugadores de gran nivel.

Claves para frenar a Alemao: Primero con mucha concentración, es un delantero muy completo, capaz de hacer muchos desmarques al espacio y remates dentro del área. Debemos estar atentos a muchas circunstancias.

Evolución personal como entrenador de Segunda: Sobre todo las ruedas de prensa son más largas, tengo mucho más equipo para trabajar también.

Aportación de José Ángel, cerca de la renovación: Primero intento no saber las cláusulas de los jugadores. José se adapta al medio del campo, tiene unas condiciones que nos da buena salida de balón, inteligente tácticamente. Dentro de la misma posición tenemos diferentes perfiles para poder elegir. Es un jugador que tenemos que aprovechar.

Equilibrio en el centro del campo: La aportación de Denis se verá más en el futuro, el rendimiento de José Ángel y Villares está siendo bueno. Encontramos ese trabajo diario con los futbolistas y estamos en ese proceso de mejora de los que teníamos y de los nuevos.

Cualidades de Eddahchouri: Es un jugador capaz de relacionarse con el balón en zonas más bajas, que le gusta tener ese contacto, continuamente hace desmarques. Tiene condiciones diferentes a las de otros delanteros que ya teníamos. Tenemos que aprovecharlas. Es un jugador diferente, capaz de jugar entre líneas.

Nivel de Mella: Está mejorando poco a poco, a veces esa mejoría continua viene acompañada de algún altibajo pero está bien, en camino ascendente. Está haciendo un esfuerzo muy grande porque prácticamente no tuvo vacaciones de verano.