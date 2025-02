FUERA DE JUEGO | Roberto García: “Tiraba más para el Real Madrid, pero mi ídolo futbolístico era Cruyff”

Roberto García (A Coruña, 1965), concejal del PP en la ciudad, es conocido por su faceta política, pero su formación y profesión es deportiva. Jugó al fútbol en el Ural, el Español y el Arteixo, se licenció en INEF y trabajó de preparador físico.

¿Siempre estuvo vinculado al fútbol y al deporte?

Empecé con nueve años participando en el torneo de fútbol sala del Liceo y después ya me pasé al Ural, que es donde me inicié y estuve toda la etapa hasta juveniles. Como ya no tenían más categorías, me fui al Español, debutando con 16 años. Y cuando empecé a estudiar y tenía que compaginar todo, me fui al Arteixo. Era el año 1986 y ya estuve allí hasta que me retiré.

¿De qué jugaba?

Era muy polivalente. Pasé por todos los puestos, de defensa hasta delantero, centrocampista... pero al final sobre todo de mediocampista o central.

¿Quién era su ídolo?

Me gustaba mucho Cruyff. Sobre todo al principio. Lo que pasa es que tiraba más para el Real Madrid.

¿Y ahora, con qué deportista se quedaría?

Viéndolo desde una perspectiva un poco profesional, no solamente por el rendimiento, yo me quedaría con Rafa Nadal. Solo por rendimiento podría decir que Cristiano Ronaldo o Messi. Pero Nadal reúne muchos de los factores que yo aprecio en un deportista como su capacidad de trabajo y la humildad. Reúne para mí el cien por cien de lo que sería un deportista completo para que los niños se reflejen en él.

¿Qué importancia tiene el deporte en la educación integral de los niños?

Es fundamental. Hablamos de competición, de compañerismo, de esfuerzo, de trabajo, de solidaridad. Como profesor de educación física siempre nos han dicho que en el deporte y en la actividad física parece que solo nos fijamos en el rendimiento. Y no. Hay muchos niños que no llegan a nada, pero que siguen haciendo deporte. Y eso es en lo que tenemos que educar. En que el deporte tiene una serie de objetivos y que si llegas bien, pero si no, también. Somos defensores, además, de la educación física en los centros escolares. Creo que los pioneros, los de la primera promoción de INEF, tenemos muy a fuego el tema de la educación integral del niño.

¿El deporte es mucho más que hacer ejercicio?

Con la educación física estamos incidiendo a nivel motriz, cognitivo, de toma de decisiones... Científicamente está demostrado. Aprovechemos la educación física igual que la historia y las matemáticas. Y después, si los niños siguen haciendo deporte de mayores, les va a ayudar a nivel físico, mental e incluso social. Tengo chats incluso con los compañeros que tenía con nueve años en el Ural. Eso quiere decir que el deporte nos une.

Aunque a veces, como por desgracia se comprueba cada fin de semana, también saca lo peor del ser humano.

Eso no lo vamos a poder erradicar a no ser que seamos contundentes con nuestros castigos. Yo hablé con la familia de la árbitra de 13 años acosada en A Coruña hace una semana nada más suceder los hechos. Tenemos que educar a todos los agentes que estamos en una competición. Yo voy a muchos partidos y veo que los padres la toman con el árbitro, pero también con un niño contrario aunque sea benjamín... No puede suceder eso. Si no somos capaces de que todos pongamos un poco de nuestra parte, es imposible solucionarlo. Yo voy a intentar que este expediente pueda ir al Comité Gallego de Justicia Deportiva, pero es que cada dos por tres nos están llegando cosas de estas. Hay que insistir, hay que hacer más campañas de formación. En la Xunta hicimos una con los clubes, que tienen que tener un delegado de protección del menor, y ellos mismos reconocían lo que sucedía. Tenemos que poner remedio.

¿Por qué hay esa visceralidad en el fútbol?

A lo mejor es el carácter latino… Pero no, no puede repetirse. Y esto pasó en un partido de prebenjamines con clubes que son top. Nos queda un punto por mejorar, que es el de la formación de nuestros técnicos. Cuanto más formados, más podremos incidir en eso que hablábamos de la educación integral del niño.