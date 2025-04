De la Fuente Ramos y el audio del VAR en el Deportivo-Tenerife: "Pone el pie y el jugador se tira después"

Óscar Gilsanz recogió tras el Deportivo-Tenerife los frutos de mantener la cordura tras las decisiones arbitrales que en las últimas semanas perjudicaron al Dépor. O, al menos, el técnico de Betanzos se armó de razones para no tener que desdecirse después de la actuación de De la Fuente Ramos en Riazor que dejó con un cabreo monumental al conjunto canario. Porque Cervera y los suyos reclamaron dos penaltis, uno de ellos incluso comprado desde el videoarbitraje, pero que el colegiado consideró que no era e incluso mantuvo su decisión de amonestar a Luismi Cruz. Este fue el audio del VAR de esta acción polémica:



Después de que Pablo Martínez se fuera al suelo tratando de derribar a Luismi y que De la Fuente Ramos sacara amarilla al jugador del Tenerife por entender que había simulado, el Moreno Aragón llamó la atención de su colega activando el protocolo VAR. "Oliver, te recomiendo que vengas a ver al monitor un potencial penalti". Cabe destacar la actitud opuesta, y correcta, del madrileño con respecto a la de Ais Reig la semana pasada en Anduva. En ningún momento trata de condicionar al árbitro principal valorando la jugada, simplemente se limita a llamar su atención para que compruebe la decisión. "Te vamos a dar esta cámara y después la de línea de gol. Luego lo que tú necesites".



Diez segundos tardó el castellano-leonés en reafirmarse en lo que había señalado en vivo. "Para mí no hay nada, eh, voy a mantener. No le caza ni nada. Pone el pie, si te fijas, y el jugador (Luismi) se tira después. Si no, sería inmediato. Me voy a mantener". Fue así cómo Riazor contuvo la respiración durante un instante esperando lo peor, para dar paso a la sorpresa de los más de 20.000 presentes en el estadio herculino que presenciaron en directo una de esas extrañas situaciones en las que la pantalla del videoarbitraje no cambia la decisión inicial. Ya iba tocando que al Deportivo le saliese cara.



Sin revisión en el de Helton

Desde el bando tinerfeño, que también llegaban al encuentro después de sentirse perjudicados en diferentes acciones, pusieron la lupa sobre los criterios del VAR además de por este penalti, por otra pena máxima en la que a su entender debería haber sido rearbitrada. Fue un lance anterior entre Helton y Diarra, en la que el guardameta brasileño atropella al centrocampista mientras persigue un balón llovido dentro del área. "Para mí es todavía más claro. Hay un empujón y el portero no se queda la pelota. Ya se sabe que los porteros son los reyes del área, no se les puede tocar y ellos tienen libertad. Si se quedara con el balón... pero no se lo queda". Amargamente se quejaba un Álvaro Cervera que después de repasar las jugadas polémicas insistió en que estaba cansado de hablar de árbitros. "Hay que hablar de lo bonito de esta Liga y dejar lo demás. Se llevan el monopolio de lo que sucede".