Martín Fiz gana en Praga su cuarta carrera del reto de los 'SuperHalfs'

El vitoriano Martín Fiz logró este sábado la victoria en el medio maratón de Praga (República Checa), en la categoría Master 60, y se queda a solo dos triunfos, en Valencia y Berlín, de completar el reto de los 'SuperHalfs', el circuito más prestigioso de medios maratones del mundo formado por seis carreras.



El triunfo de Martin Fiz, de 61 años, en Praga, viene precedido de los logrados anteriormente en su categoría en Lisboa (Portugal), Copenhague (Dinamarca) y Cardiff (Gales), por lo que solo le quedaría las de Valencia, en octubre de este 2024, y Berlín, en 2025, para convertirse en la primera persona del mundo en completar con victoria los 'SuperHalfs'.



El vitoriano completó el medio maratón de Praga en un tiempo de 1h15:29, corriendo todos los tramos de la carrera en una media de 3:32 y 3:34 el kilómetro.



"La carrera se ha desarrollado con mucho calor pero las sensaciones han sido muy buenas después de una semana marcada por problemas musculares debido a la ansiedad, ya que en este reto lo que importa no es la marca sino la victoria. Ha sido un cansancio más mental que físico. He tratado de regular mucho el ritmo y no pasarme. Nadie en el mundo ha ganado cuatro SuperHalfs y este triunfo de hoy supone un paso importante para conseguir completar el reto", declaró a EFE Martín Fiz, tras llegar a meta.



Martín Fiz (Vitoria, 1963) tiene un currículum deportivo y un palmarés de triunfos único que incluye, entre otros logros, un campeonato de Europa de maratón (Helsinki, 1994), otro del mundo (Gotemburgo, 1995), dos diplomas olímpicos (Atlanta 1996 y Sydney 2000), victorias en los 'six majors' (Londres, Nueva York, Tokio, Boston, Berlín y Chicago) en su categoría y un premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997 junto con el resto del equipo español por la exitosa trayectoria de aquellos años.