PODCAST HC Coruña. Hoy nos visita Carlos López, ¿qué haríamos sin él?

La semana pasada con Laia Juan y Ari Escalas decíamos en tono jocoso, si no ganáis, la semana que viene no vengáis al podcast. Y no han venido, no hubo suerte en quien sí me acompaña hoy en el Palacio de La Ópera es el delegado del equipo, Carlos López, quien tiene una gran historia que contar y es una figura fundamental en la familia del HC Coruña.