Vuelven los héroes que lograron la cuarta Eurocopa

No ha pasado mucho tiempo desde que la selección española reverdeció (no tan) viejos laureles con la conquista en Alemania de la cuarta Eurocopa. Ahora llega un nuevo reto, pero no tan atractivo y mediático. La Liga de Naciones se instaló hace unos años en el calendario de la UEFA para dar más interés a los partidos de las ‘ventanas’ de las selecciones europeas. Y ahora llega una nueva edición, en la que España defiende el título.



Una competición con poco margen de error y en la que el debut no será sencillo, a domicilio frente a Serbia.



De todas formas, los de Luis de la Fuente han demostrado que pueden superar a cualquiera. Incluso a Alemania en su propia casa. Los balcánicos no lo pondrán fácil pero, hoy por hoy, el combinado nacional es superior al serbio. Así que, a por los tres puntos.