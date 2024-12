El entrenador de ElPozo Murcia, Dani Martínez, dimitió ayer tras sufrir su equipo ante el Zaragoza la quinta derrota consecutiva entre la Liga de la Primera División y la Copa del Rey. Su decisión no es habitual en el deporte, pero sirve para comprobar que aún existe gente con valores al no aferrarse a los cargos en caso de no estar a la altura.