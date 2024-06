El Liceo quiere dar un paso más en semifinales. Ya dio el primero. ¡Qué diferente es jugar en Riazor que en cualquier otra cancha! El Palacio tiene algo especial, sobre todo si salta a la pista el equipo más laureado de Galicia. El viernes demostró que sigue muy vivo en la eliminatoria. Y hoy hay que hacer lo mismo.



No lo pondrá fácil un Noia que todavía tiene margen de error. De todas formas, los de Juan Copa ya ven esta semifinal de otra forma. ¿Por qué no conseguir tres victorias seguidas frente al mismo rival? La empresa es complicada, pero no imposible.



Y será menos difícil si Riazor presenta un buen aspecto en la grada. El viernes fueron unas 1.500 personas. Una cifra ampliamente mejorable, y más teniendo en cuenta todo lo que se están jugando los verdiblancos. Así que animo a todos los aficionados al hockey y al deporte en general que este mediodía acudan al Palacio. Apoyemos en la medida de nuestras posibilidades a un equipo que ha puesto, pone y pondrá el nombre de nuestra ciudad en lo más alto.