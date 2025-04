OPINIÓN | De huevos y gallinas

Van ya unos cuantos entrenadores del Deportivo que tienen que escuchar reproches similares, ganen o pierdan, sobre la gestión de los cambios. Aprovechar los recursos a su disposición es una tarea que todo buen entrenador debería convertir en prioridad. Aunque ninguna prioridad está antes que la de ganar. Y es ahí donde surge la pregunta. ¿No juegan más porque no dan el nivel suficiente o no dan el nivel suficiente porque no juegan más?



La respuesta rara vez deja unanimidad y tiene a menudo mucho que ver con filias y fobias personales. Pero me he encontrado a muy pocos entrenadores, por no decir ninguno, que estén cómodos teniendo apenas 13 o 14 jugadores de los que fiarse. Por eso los técnicos aprecian a aquellos futbolistas que no se refugian en excusas y que siempre rinden. Hayan jugado la semana pasada o no jueguen desde hace dos meses.



El centro del campo blanquiazul se mueve ahora mismo en esa dinámica, con Gilsanz teniendo que exprimir a sus dos mediocentros titulares porque cuando mira en el armario, no hay nada que abrigue. Las recientes apariciones de Mfulu no invitan a pensar que pueda sostener la zona ancha desde el inicio, mientras que Genreau salió mucho en las fotos del caos vivido en Castellón. A veces no es tanto lo que ofrecen los que entran, sino lo que se echa de menos a los que salen.



Porque seguro que ambos mejorarían con más partidos, quizá no tengamos que esperar mucho para comprobar si es así, pero la competición no espera por nadie. No es tan relevante si fue antes el huevo o la gallina, como que haya tortilla que llevarse a la boca.