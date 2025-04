OPINIÓN | El currículum de Gilsanz

Vuelve Gaizka Garitano a Riazor. No lo pisaba desde 2017, cuando el Dépor decidió que lo de tener un entrenador con un equipo que jugaba bien no estaba mal… pero solo si ganaba cada domingo. Y claro, eso es complicado hasta en la Play. Escribo desde el resentimiento. No lo escondo. Aquella destitución me dolió especialmente.



A Garitano lo despidieron tras una racha de cinco empates y cuatro derrotas. Difícilmente defendible y más en un club que por entonces ya estaba matriculado en el máster de triturar entrenadores. El Dépor se había convertido en ese alumno nervioso que, si el primer examen no es de notable o sobresaliente, rompe los apuntes y cambia de profesor particular. Lo de construir un proyecto a largo plazo era para románticos. Curiosamente, el Dépor de Garitano jugaba mejor que otros Dépor que lograron mejores resultados en el corto plazo. Pero claro, los merecimientos sin puntos no suelen aguantar la batalla contra la paciencia.



Garitano se encontrará enfrente a Óscar Gilsanz, que esta semana apartó su discreción habitual y sacó la chuleta de sus datos en rueda de prensa. Con razón. Porque Gilsanz sabe que dentro de la esencia del Dépor en los últimos tiempos está el cargarse entrenadores. Y sacar a relucir el más que digno currículum nunca está de más. Por lo que pueda pasar.



Eso sí, a diferencia de Garitano, Gilsanz puede presumir de resultados además de buenas maneras. Los merecimientos están bien. Pero aquí lo que te salva es el marcador. Y a veces ni eso.