Ni euforia ni catastrofismo

Pues va a ser que no. Parece que el Deportivo no va a mirar hacia arriba. Y si se le ocurre hacerlo, será mirando de reojo hacia abajo. Lo peor de todo es que el Dépor de Elda pareció no querer echar la vista al frente, hacia una hipotética lucha para dar el salto a Primera División. Quizá la derrota de ayer sea culpa de los medios de comunicación por tratar de transmitir ilusión o por hacer reportajes sobre récords y buenas rachas. O quizá el problema haya estado en que los viejos errores volvieron. Sin duda, me inclino por lo segundo.



El Deportivo no mereció ganar en el Nuevo Pepico Amat, pero tampoco se hizo acreedor de una derrota. La diferencia con encuentros anteriores estuvo en los detalles, en la generosidad. Lo comentaba ayer en estas mismas líneas. Si el deportivismo se ha atrevido a soñar en voz alta es gracias a que su equipo ha demostrado madurez para gestionar sus ventajas en el marcador y capacidad suficiente para, en caso de no verse en disposición de ganar, ser capaz de al menos no perder. Ayer no lo hizo. Dicen que los viejos errores siempre vuelven, porque nadie es perfecto.



Por eso, por un penalti absolutamente innecesario, por un error de un debutante recién llegado y por la falta de acierto en las escasas ocasiones de gol, hoy vemos el playoff nueve puntos por encima y el descenso solo siete puntos por debajo. Es cierto que son trece sobre el Racing de Ferrol, dieciséis sobre el Tenerife y veinte sobre el Cartagena. Que los tres últimos dan toda la sensación de tener firmada su sentencia. Pero queda otro hueco más para caer al pozo y se encuentra a solo siete puntos. Y, ojo, que el Eldense ya había empatado en Riazor y por tanto tiene el golaveraje de su parte ante una hipotética igualada.



No es cuestión de pasar de un extremo al otro. Ni pecar de euforia ni de catastrofismo. Pero sí es justo y legítimo tirarse de los pelos por una oportunidad perdida de, por encima de todo, dejar mucho más que encaminado el primer objetivo de la temporada. La permanencia habría quedado prácticamente cerrada en caso de haber derrotado al Eldense. Y esos imaginarios trece puntos sobre el cuarto por la cola habrían permitido, casi con toda seguridad, afrontar con menor presión el último tercio de campeonato. Y eso de jugar sin presión, para un equipo en el que sus principales argumentos ofensivos son los más jóvenes, es garantía de éxito. Ay, que ya estamos soñando otra vez. Porque soñar, aparte de muy saludable, es gratis.