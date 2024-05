Una importante ventaja

YA SÉ QUE, ANTE EL FIN DE SEMANA QUE SE AVECINA, lo primero es tener los pies en el suelo. Pero resulta complicado no estar tremendamente ilusionado. Tanto en el caso del Depor como en el del Leyma Coruña, la afición lleva mucho tiempo esperando una situación como la actual.

Y, esta temporada, ambas plantillas cuentan con una ventaja que no siempre se tiene. En el peor de los casos, es decir, que no se consiga el deseado ascenso, no significará el final del camino. Sería una decepción, claro, pero habrá que levantarse y seguir luchando.

Depor y Leyma Coruña llegan en una situación muy favorable, que ya querrían sus rivales. Los blanquiazules saldrán a ganar, pero incluso un empate se podría considerar un buen resultado. Los naranjas, lo mismo, pero incluso perdiendo una victoria de Lleida sería suficiente.

Estas privilegiadas circunstancias son fruto del trabajo de toda una temporada. ¿Alguien cree que en solo unas semanas todo esto se puede ir al traste? En el deporte nunca se sabe, pero ya que hemos llegado hasta aquí...