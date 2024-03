Goleadores blanquiazules

En estos momentos de alegría de la afición deportivista, me encuentro con una información en la que aparecen los diez máximos goleadores de la historia del R. C. Deportivo. A pesar de que dicha información contiene algunas diferencias con lo que dicen los historiales de cada jugador en la Wikipedia, daremos por buena la información ya que un par de goles arriba o abajo no tendrá mayor influencia en la clasificación. También deberemos tener en cuenta la gran diferencia de fechas en que fueron conseguidos los goles, unos cuando el club militaba en Segunda División y otros en la época en la que el Deportivo jugaba en competiciones europeas. En cualquier caso bien merecen hoy un recuerdo y un pequeño comentario.



En el primer lugar de la lista se encuentra el sevillano Diego Tristán, con 110 goles conseguidos en 229 partidos y vestido de blanquiazul. Delantero centro procedente del Mallorca, jugó en el Deportivo entre el año 2000 y 2006. Pichichi en el año 2002, consiguió dos Supercopas, un subcampeonato de Liga y la Copa del Rey del Centenariazo. Muchos de sus goles fueron conseguidos con las asistencias del “mago” Valerón.

El segundo lugar lo ocupa José Manuel Traba con 108 goles vistiendo la camiseta blanquiazul, la única de su carrera. El fisterrán Traba militó en el club entre 1975 y 1988, siempre con el Deportivo en Segunda División.

Le sigue muy de cerca Veloso con dos goles menos, conseguidos entre 1958 y 1965, año en que fue traspasado al Real Madrid. A Veloso lo recordamos como un astuto rematador, que se aprovechaba de los regates y centros de su compañero Amancio, artífices ambos de un ascenso en el año 62. Como muestra de su pericia recuerdo un gol conseguido por Veloso al arrebatarle con la cabeza un balón que trataba de botar el portero visitante. Había conseguido el Pichichi de Segunda División, también consiguió ganar aquel Teresa Herrera contra el Benfica portugués en 1963, y jugó cuatro partidos con la Selección española cuando aún militaba en el Deportivo.



Los dos siguientes ya son conocidos por la mayoría de los actuales aficionados. En la cuarta posición se encuentra el brasileño Bebeto que anotó para el Deportivo 102 goles, algunos de muy bella factura. Dejó el Deportivo al final de la temporada 95/96, marcando dos goles al Barcelona en su despedida. Había sido Pichichi en la temporada 92/93 y consiguió una Copa del Rey y una Supercopa. Se sentía querido en nuestra ciudad y siempre solía decir “me gusta que canten mi nombre en Riazor”.



El quinto máximo goleador del club fue Roy Mackay -para mí de lo mejorcito que pasó por A Coruña- durante las temporadas 1999/2000 a la 2002/2003, en las que anotó 97 goles en los 179 partidos jugados, consiguiendo también la Bota de Oro del fútbol europeo.



El sexto lugar le corresponde a un legendario jugador nacido en Vigo pero coruñés de adopción, Ramón Guimerans, que jugó entre los años 1937 a 1956. Marcó 90 goles en 280 partidos y fue autor del gol que llevó al Deportivo por primera vez a la Primera División.



Después vienen varios jugadores de los años ochenta cuando el Deportivo militaba en Segunda División. Con el 7º puesto aparece Vicente Celeiro, con 82 goles, al que le sigue José Luis Vara con 80 en las nueve temporadas que permaneció en el Deportivo y Pichici de Segunda División en la temporada 83/84, y el ferrolano Alfonso Castro con 75 goles.



En décimo lugar cierra la lista el único coruñés de todos ellos, Amancio Amaro Varela, con 69 goles, fichado rápidamente por el Real Madrid donde tuvo una carrera plena de éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Espero que alguno de los jugadores actuales alcance pronto a estos míticos futbolistas.