Qué importante resulta mantener las formas en los momentos comprometidos de la vida y mucho más, en instituciones como lo es el Deportivo. Basándome en este recorrido, deseo resaltar, con letras mayúsculas, la pobre imagen que la entidad blanquiazul generó con la salida de su ya extécnico Idiakez, de las instalaciones de Abegondo, tras su cese. El impacto visual llevando una bolsa de basura en la mano, donde presumiblemente llevase sus pertenencias personales, dice bien poco de la ética institucional. El responsable técnico hasta ese momento, el que hace apenas unos meses era vitoreado como un héroe por su afición, recibía un injusto y desagradable desplante. No sé lo que pasó de puertas para dentro, ni es algo que fuese necesario rescatar, pero el club debe tener los resortes para que no se genere esa exposición, que propició ironía y desprestigio, sobre un hombre que si de algo puede presumir, es de tener una exquisita educación y un excelente trato. Lamentablemente entiendo, que en el entramado interno del club, hay mucha falta de estilo e impera la prepotencia. Presidente: Hágaselo mirar.



Entrando en materia. Este Consejo de Administración siguió los pasos que venía desarrollando desde sus inicios. A nadie le puede sorprender. Acertada o equivocadamente, si entienden que no se está al nivel deseado, se corta de raíz.



No voy a ser yo el que encarame una defensa del técnico vasco, ya que él solito facillitó un inusual desconcierto al colocar los ‘peones’ sobre el césped, así como la de propiciar una mayor intensidad en el juego. Terminó siendo una antología de la obcecación en sus ideas. Pero aún así, el equipo aportó situaciones competitivas para estar en una mejor posición clasificatoria. La suerte también fue esquiva.

Pero no solo fue suya la responsabilidad de estar donde se está. La gestión de su inmediato superior, Fernando Soriano, tiene otro apartado. Sigo buscando sus aciertos. Tiene la medalla del ascenso, que no es poco, pero a estas alturas, las miras deben tener otro canal de interpretación. Si a Idiakez se le hubieran puesto en la plantilla jugadores que marcasen, medianamente, la diferencia, otro gallo nos cantaría. Su aportación me resulta insustancial, sin poso profesional. Este Dépor no está para flotar en la ambigüedad. Como ejemplo: un director deportivo, tal como es el fútbol, debe tener atado a un ramillete de técnicos como alternativa inmediata. A rey muerto, rey puesto. El vacío generado solo propicia desazón e incluso rechazo, al multiplicarse infinidad de nombres. Esperemos que el nuevo inquilino encauce las aguas. La afición deportivista sigue sin merecer tanto maltrato organizativo.



Punto y aparte. Hace unos días mi estimado Eduardo Blanco nos trasladaba en un artículo, ‘Urbanismo y deporte para una ciudad activa’, la importancia de los ayuntamientos en la constitución de una política urbanista activa. “Que al igual que existe un personal técnico (arquitectos, aparejadores…etc.), se cuente con un servicio municipal de deportes cualificado para una política que genere entidades maduras, capaces e independientes, donde se descarguen las tareas de gestión y ejecución”.



Amigo Eduardo, visto lo que hay, te veo en otra dimensión. Para lograr todo eso, hay que dar el primer paso y, por ello, te invito a visitar las distintas instalaciones deportivas con que cuenta la ciudad y observarás que nos podemos situar en el ‘pleistoceno’ de la historia.



Todo un cuento chino que sobrevive gracias al esfuerzo de unos cuantos ‘locos’ que se dejan la piel en cada jornada. Reiteradamente, en estas mismas líneas, aporto mi desasosiego por la situación de dejadez absoluta.



Finalizo. Mientras no se construya el superestadio, les pediría a los responsables correspondientes que a ver si consiguen que el sonido de la megafonía pueda alcanzar a todos por igual. Particularmente no me entero de nada. Gracias.



Como siempre un placer.