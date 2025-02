Entre Astérix, Griezmann y el ‘big data’

Reconozco que siempre he tenido una especial predilección por los futbolistas de procedencia exótica. Recuerdo con nostalgia e incluso con cariño fichajes como el del portero marroquí Zaki Badou por el Mallorca, el de su homólogo soviético —cuando aún existía la URSS— Rinat Dassaev por el Sevilla o el del japonés Shoji Jo por el Valladolid. También cuando tras el Mundial de Naranjito nos entró la fiebre por traer a todos los hondureños y norirlandeses que sonrojaron a nuestra selección en nuestra propia casa. O cuando en la Turquía gallega se nos ocurrió firmar a Emre Çolak.



Y reconozco que me llama mucho la atención el fichaje de Denis Genreau. Un australiano de origen francés al que su aspecto nos deja a medio camino entre Astérix, el firme defensor de la aldea gala, y el ‘principito’ Antoine Griezmann. He dicho el aspecto, ojo. Ojalá su rendimiento alcance la décima parte del alcanzado por la estrella colchonera.



A Genreau lo adoran en Toulouse. El pasado fin de semana los aficionados mostraron, durante el partido liguero ante el Niza, una pancarta agradeciéndole el gol que les hizo campeones de Segunda ante el Nîmes, dos jornadas después de asegurarse el retorno a la división de honor en 2022. En Toulouse levantaron a un club alicaido, tras dos años en el infierno, gracias a la base de datos del videojuego Football Manager. “Como tienen a miles de personas introduciendo datos, tienen información en su base de datos sobre el historial de lesiones de los jugadores que solo ellos tienen, en cierto modo”, reconoció el presidente del ‘TéFéCé’, Damien Comolli, un gurú del big data que en su paso por el Tottenham recomendó fichar a Luka Modric y Dimitar Berbatov gracias a este tipo de análisis.



Doce meses después del ascenso, el Toulouse conquistó su primer título copero. Lo hizo estableciendo un récord: fue el primer equipo en jugar una final de la Coupe sin un francés en el once. Y eso que o noso australiano se quedó en el banquillo. Tiene pinta de que en la plaza de Pontevedra —¿o a partir de ahora hay que decir Abegondo?— pretenden seguir ese camino. Al menos es lo que indican los movimientos en el mercado invernal. Al regreso de un canterano cedido se sumaron un neerlandés, un australiano y un serbio. Un friki del fútbol internacional no va a ser quien les lleve la contraria. Ahora bien, no estaría de más que dejasen de insistir con que lo primero es la cantera.