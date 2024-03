Día completo

Cuando juega el Depor la ciudad se viste con sus mejores galas, como hoy. Pero este sábado, además, tenemos la celebración de la vigésimo octava edición del Rally de A Coruña.



Hace muchos años, cuando hacía mis primeros ralis para la radio con mi ‘siempre jefe’ José Gerardo Fernández, me encontré un mundo –el del motor– que me apasionó. De hecho disfruto mucho en la actualidad con el privilegio de coordinar la sección TuMotor, de Editorial La Capital, en la que vamos a toda velocidad con mis compañeros Iago Couce, Juan Pedro Barco y los ‘sabios’ del sanedrín, Alberto Vázquez y Juan Fernández.



En lo particular, desde el primer minuto, le cogí un enorme cariño a nuestro rali. Independientemente de quién lo organice, lo importante es no perder esta prueba otra vez y hacerla más grande. Para ello no os olvidéis que los que corren son los coches, no los espectadores y que las normas en los tramos y parques son para cumplirlas para poder disfrutar sin percances.



Y que gane el mejor... y que gane el Depor.