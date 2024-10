Cada vez hay más deportistas y cada vez hay más problemas para hacer deporte. Los polideportivos de A Coruña no dan abasto, las horas no se estiran, los fines de semana no son eternos y los responsables de distribuirlas se ven abocados a resolver auténticos sudokus. Alguien debería de afrontar el problema: hay pistas subexplotadas, hay opciones de hacer convenios con centros educativos que no exploran. Hay que hacer, de una vez, algo.