La semana no comenzó bien para el Liceo, que tras perder en Igualada se quedó varado en el aeropuero de El Prat y tuvo que desplazarse de vuelta a A Coruña en coches alquilados. No es un buen momento para el club liceísta, que afronta este domingo un partido importante ante el Sant Just. Un buen momento para estar con el equipo y recordar que hay miles de socios deportivistas que también lo son del Liceo.