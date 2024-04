Ellas aportan el ejemplo

DESPUÉS DEL EMPATE CONTRA EL ARENTEIRO, vuelven a surgir las dudas en el deportivismo. De todas formas, la meta está muy cerca y se supone que el equipo va a reaccionar en Sestao.



Esta temporada ha estado llena de altibajos, y este es uno más. Si allá por el mes de agosto nos llegan a decir si nos parecía bien afrontar las últimas cuatro jornadas de la liga regular con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, todos habríamos firmado. La posición sigue siendo privilegiada, a pesar de los dos puntos que se escaparon el domingo. Y tiene que llevar a alcanzar definitivamente la primera plaza.



No me quiero imaginar al Deportivo en otro playoff. Y sin salir de la entidad blanquiazul ya hay un buen ejemplo. El Depor Abanca terminó la liga regular en la plaza de ascenso directo (en este caso, la segunda) y ya no se tiene que preocupar de lo que ocurra en el playoff.



Las imágenes de las jugadoras blanquiazules celebrando su éxito y quitándose esa presión de encima creo que son suficientemente inspiradoras. Así que, a ello.