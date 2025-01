Pedro Ansede: “Llegaba volando a EE. UU. por las pretemporadas con Javi Bardanca”

Afianzado en el pichichi del grupo 1 de Tercera Futgal, Pedro Ansede (A Coruña, 1995), delantero con pasado en el fútbol estadounidense e italiano, está disfrutando en el Coruña Arboco de su mejor temporada en mucho tiempo.

Lleva 19 de los 32 goles del equipo. ¿Cómo lo explica?

Un cúmulo de circunstancias. Lo principal son los compañeros, que me buscan y tienen confianza en mí. Después, pese a la categoría en la que estoy, tengo un preparador físico, Ibon, con el que entreno dos o tres veces por semana y hago una activación antes de los partidos. También hago coaching personal, ya que la salud mental es importantísima para un deportista y para cualquier persona.

¿De qué forma ha hecho la mayoría de esos tantos?

Juego de delantero centro, normalmente por derecha, y a veces por banda. Soy muy vertical y los compañeros aprovechan mi velocidad y explosividad para intentar llevar el balón arriba en pocos pases.

"Los goles los marcas en regional o en Tercera RFEF. Eso si lo tienes, lo tienes"

Resuma su carrera.

Tras ascender con el juvenil del Santa María a Liga Gallega, me fui con una beca a Estados Unidos en 2014. Allí hice muy buenas temporadas en una universidad pequeña y llegué a probar con un equipo de la USL League Two —tercer nivel—, pero no se dio porque me surgió la oportunidad de cursar un máster en Florencia, Italia. Allí jugué en la Eccellenza —quinto nivel—, hasta que después me fui a Madrid y pasé a jugar al fútbol americano. Cuando regresé a A Coruña, me picó el gusanillo y ya he estado en equipos de por aquí.

Ya tenía la experiencia de hacer las pretemporadas con el Silva de Javi Bardanca, que me hacían volver volando a EE. UU.

Esta campaña no podrá ser porque no cumple el requisito de la edad, pero, al ser el Arboco filial del Silva, se ve para probar con el primer equipo la próxima pretemporada?

Sí, ¿por qué no? Si me dan la oportunidad, por supuesto. Sé que estoy donde debo estar ahora, sobre todo por motivos laborales, pero mi intención es estar ahí. Si me llamasen para entrenar, encantado. Y hombre, los goles los marcas en regional o en Tercera RFEF. Eso si lo tienes, lo tienes.

Van décimos en la tabla. ¿Cuál es el objetivo ahora?

Hacer una segunda vuelta muy buena, volver a engancharnos arriba y terminar de la mejor forma que podamos.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Te diré dos y ambos juegan en el Ciudad Jardín. Aritz Zabala, que es un animal y un tío de diez, y Gonçalo Magalhaes ‘Pinto’. Es un histórico, un porterazo al que quiero mandar un abrazo muy fuerte porque he compartido vestuario con él varios años.