El Montañeros quiere volver a nacer en Gallamonde

Tras trece años de espera, hoy puede ser el día en el que el Montañeros vuelva a ser capaz de escalar por encima de Preferente. La 2011-12 fue la última temporada que el club, por aquel entonces Montañeros CF, disputó en una categoría superior. Ese año bajaron de Segunda B a Tercera, pero la entidad desapareció. No fue hasta varios años después cuando volvió a resurgir de sus cenizas de la mano de Atlético Coruña y Sporting Universidad, dando lugar al Atlético Coruña Montañeros. Después de dos temporadas en Primera Galicia, subieron a Preferente en 2017. Desde entonces, su mejor resultado en la categoría fue el tercer puesto de la 2021-22, pero no llegaron a lograr un nuevo ascenso.

A tiro



Trece años después de ese fatídico descenso que acabó en desaparición, el Montañeros está en disposición de ascender a Tercera Federación. Los coruñeses dependen de sí mismos para lograr el objetivo, por lo que buscarán una victoria este domingo en Gallamonde contra el Miño. “Tenemos el contexto que más nos gustaba, o el que entendemos que es más favorable, que es conseguir ganar y no tener que mirar otros resultados”, explica Jairo Arias.



El entrenador del Montañeros, que tiene a Pape y Samu sancionados, busca quitar presión: “Esto se tiene que hacer para disfrutar. Tenemos que ser nosotros mismos, hacer lo que hicimos durante toda la temporada y luego que sea lo que el destino quiera”. Sin embargo, es sincero con sus jugadores y reconoce que no se lo enfoca igual que otros. “Nunca les voy a mentir y siempre les he dicho que no es un partido más. Pero tienes que ser consciente de que en el deporte tienes que ser estable con tus emociones. Ahora hay un factor casi más importante que el futbolístico, que es el mental”.

Rival tocado



En frente, el Montañeros tendrá a un AD Miño que actuará como local en Gallamonde. Una mala racha de resultados y una plaga de bajas en ataque les han llevado a descolgarse de los puestos de playoff, pero afrontan el partido como “muy motivante”, en palabras de su entrenador, Mario David Pérez. “Tienen un equipo de Tercera y así lo demuestra la clasificación. Un equipo que viene para ser campeón, merecido además, siempre es motivante para el jugador. Espero que estemos al nivel”, añade.



Por su parte, Jairo Arias considera que “la diferencia en la categoría es mínima”. “Hay que seguir haciendo lo que nos llevó hasta aquí en lo futbolístico, en lo mental, en la ambición, en todo”. El técnico del Montañeros no se podrá sentar en el banquillo de Gallamonde, ya que fue expulsado el pasado jueves en el duelo contra la SD Pol. Los colegiados le mostraron la roja en el descuento al entender que celebraba de forma provocativa un gol que terminó siendo anulado.