Fabi Urzain: "Del primer equipo me siento identificado con Yeremay”

Es el típico futbolista talentoso, de calidad, de chispazos, de genialidades. Si consigue integrarse del todo y gana la confianza necesaria, puede dar muchas alegrías al Fabril esta temporada. Fabián Urzain Egido (Segovia, 2004) disputó su mejor partido del curso el pasado domingo ante el Escobedo en Abegondo. Marcó un gol y dejó destellos más que interesantes.

Después de cuatro partidos sin ganar, el Fabril consiguió su mayor goleada del curso.

Lo he hablado con algunos de mis compañeros y miembros del cuerpo técnico. Esta victoria era necesaria para salir del puesto de playout y para subir posiciones. Les comentaba que cuantos más goles metiésemos, mejor. Es positivo para coger buenas sensaciones después de la mala racha en la que llegábamos y para coger confianza de cara a las próximas jornadas.

¿Qué pasó en el vestuario del Fabril en el descanso para pasar del 0-0 en la primera parte al 4-0 en la segunda?

El míster nos hizo cambiar el chip. Por ejemplo, a mí me dijo que no jugase tan acelerado, que tuviese pausa. Esto último lo decía para todos. Quería que tuviésemos más calma, que encontrásemos bien los espacios, que estábamos dominando bien el partido, que lo intentásemos y que iba a entrar. Así fue. Encontramos los espacios, tuvimos más calma, supimos leer mejor el partido y llegó el acierto.

¿En qué aspectos del juego fue superior el Fabril al Escobedo?

Fuimos superiores, sobre todo, con balón. A nivel físico también creo que fuimos superiores porque las piernas nos iban mucho más que a ellos.

El 3-0 fue de Fabi. ¿Cómo recuerda la acción?

Antes del partido, Alfaro y yo hablamos de esa jugada, que la practicamos en muchos entrenamientos. Me entiendo muy bien con él, me gusta asociarme por dentro y, a partir de ahí, encontrar los espacios. Fue muy bonito haber marcado mi primer gol en este club y ojalá puedan ser muchos más.

¿Tuvo dedicatoria?

El gol fue para mi familia y para mi padre en concreto, que estaba en la grada. El gesto que hice significa ‘te quiero’ y es para ellos, que los tengo lejos en el día a día.

Hasta el pasado domingo, el Fabril llevaba un punto de los últimos doce. ¿A qué se debió ese bache?

La realidad es que hemos tenido rivales complicados y que van a quedar arriba en este grupo como son el Numancia y el Pontevedra. De esos cuatro partidos, dos se nos fueron en los descuentos. Contra el Marino fue un mal partido, un mal día, pero en los demás competimos contra grandes equipos.

¿Fue un toque de atención la derrota contra el Marino?

Como decía, fue un mal día del equipo que nos sirvió para salir más activos contra el Escobedo. Desde el minuto 1 se veía que queríamos ir a por el partido, a ganarlo, a estar concentrados. Diría que eso fue lo que nos faltó en Luanco.

El Fabril está a tres puntos del playoff y a tres de la zona de descenso.

Lo que pienso es que hay que ir partido a partido y cuanto más podamos subir en la clasificación y más arriba podamos estar, veremos todo de cara, con más tranquilidad y podremos disfrutar más.

El equipo ha conseguido diez puntos en ocho jornadas. ¿Mereció alguno más?

Contra el Pontevedra, que se nos fue un punto al final, y contra el Langreo, que perdimos dos también en el descuento, merecimos más. Pero somos un equipo joven que tiene que aprender de esas situaciones y saber cerrar los partidos antes. Contra el Numancia, por ejemplo, perdimos un partido en el que podríamos haber conseguido los tres puntos perfectamente por cómo jugamos, pero no se nos dio.

En la última jornada, el Fabril tuvo a tres juveniles en el once. ¿Está pagando la falta de experiencia de sus jugadores?

Es algo que nos está pasando, pero durante la temporada y en cada jornada vamos a ir aprendiendo y cogiendo esa experiencia. Los juveniles están preparados y rinden a muy buen nivel. Todos debemos dar un paso en ese aspecto y lo vamos a ir ganando a lo largo de la Liga.



A nivel de juego, ¿qué valoración hace de la imagen que están dando?

Muy buena. Somos un equipo bastante vertical que quiere jugar al fútbol. Nos asociamos muy bien, queremos tener el balón. Personalmente, me gusta mucho la idea de juego que estamos desarrollando.

El Deportivo anunció el fichaje de Fabi como mediapunta pero está jugando más desde la banda izquierda.

Siempre he jugado de mediapunta, pero en las tres temporadas en las que estuve en el Atlético y la última en Murcia he estado más de extremo izquierdo. Realmente me da igual dónde jugar porque si lo hago de extremo me gusta ir para dentro y si estoy en la mediapunta me voy fuera con mucha movilidad. En los dos puestos me siento muy libre y se me hace muy similar.

En Luanco, contra el Marino, empezó por dentro.

Me siento más libre en la banda porque tengo más opciones de buscar uno contra uno, pero juego donde lo decida el míster sin ningún problema.

¿Qué le puede aportar Fabi Urzain al Fabril?

Aporto hambre. Soy una persona que odia perder, que quiere ganar siempre. A nivel de juego puedo aportar competitividad y descaro.



Contra el Escobedo se pudo ver al Fabi más suelto y atrevido.

En las primeras jornadas, al llevar poco tiempo en el equipo, se me podía ver más tímido en el campo, pero ahora que conozco cada vez más a la gente del equipo, me estoy soltando y estoy empezando a ser yo mismo. Puedo aportar velocidad, regate, asistencias, disparos... Y me gusta mucho asociarme con mis compañeros.

¿Se adapta bien al modelo de juego de Óscar Gilsanz?

Sí, el míster quiere que me muestre con naturalidad, que me asocie, que vaya hacia delante, que le dé pausa al juego cuando se la tenga que dar y que acelere cuando toque siendo vertical y, sobre todo, que cree oportunidades de gol para el equipo.

¿Está cerca de alcanzar su mejor nivel o todavía le falta?

Soy una persona muy ambiciosa. Aunque esté a un buen nivel siempre pienso que puedo dar más. Nunca me conformo. Tengo mucho que aprender y mucho que dar al equipo.



Contra el Escobedo, Óscar Gilsanz apostó por primera vez por Kevin de delantero. ¿En qué cambia el equipo si juega él o si lo hace Darío en la posición de punta?

Kevin es un delantero muy rápido, con mucha movilidad, que da profundidad, que se asocia muy bien, que cae a banda, que está todo el rato tirando desmarques. En cambio, Darío es un jugador más posicional, un 9, que juega mucho de cara y es más rematador, más delantero de área.

Cuando juega como extremo, ¿se entiende mejor con Iker Vidal o con Damián Canedo en el puesto de lateral izquierdo?

Me entiendo muy bien con los dos. Quizá con Damián puedo caer más hacia la banda. Cuando juega Iker soy un futbolista que tira más hacia dentro y le dejo la banda a él porque es más ofensivo.

En todos los filiales hay jugadores de mucha calidad. ¿Le ha sorprendido especialmente alguno de sus nuevos compañeros?

Me ha sorprendido mucho Noé. Cuando llegué no conocía a nadie y él me llamó la atención. Es un jugador que, aunque no lo parece, tiene muchísima calidad. Digo que no lo parece porque es un futbolista grande y yo me lo esperaba más de 6, como un destructor, pero para nada es así porque sabe leer muy bien el juego. Alfaro es otro futbolista que me ha encantado.

¿Qué vestuario se ha encontrado en el Fabril?

Un vestuario con mucha energía en el que se notan mucho los juveniles por su alegría. Por ejemplo, Guerrero siempre está haciendo el tonto (ríe) en el buen sentido y te saca una sonrisa. Me he encontrado un vestuario muy acogedor, con muy buenas personas y estoy muy agradecido.

Del primer equipo, ¿en qué jugadores se fija?

Me fijo mucho en Yeremay. Es el futbolista con el que me siento más identificado por la posición y por nuestro estilo de juego.

Esta es su primera temporada en el Deportivo. ¿Cómo le va la vida en A Coruña?

Vengo de Murcia, de estar prácticamente en verano todo el año, y el clima cambia un poco porque aquí llueve bastante, los días están nublados, pero le estoy pillando el gustillo a que haya más fresco.



¿Qué le ha parecido el ambiente en el estadio de Riazor en los partidos del Dépor?

Fue uno de los motivos por los que decidí venir. Que se llene un estadio de más de 30.000 espectadores en categorías como Primera Federación o Segunda División me parece increíble. Todos los que nos dedicamos a esto soñamos con jugar algún día en un estadio con tanta gente.

Un futbolista de fuera de Galicia que ficha por el Fabril, ¿lo hace pensando en el primer equipo?

Esa es la idea, pero para poder conseguirlo hay que trabajar mucho aún y tengo mucho que dar. Pero sí, es el sueño de cualquiera que llega aquí y ojalá algún día lo pueda conseguir.

Ha estado tres temporadas en la cantera de un club de la talla mundial del Atlético de Madrid.

Es una cantera muy, muy competitiva en la que se aprende mucho. He tenido la suerte de poder vivir esa sensación de competir al máximo nivel, de vivir el partido a partido y de dejarse la vida por el escudo. Hay una competencia interna enorme y hay que dar lo mejor en el día a día para ir subiendo escalones.

Ha hecho entrenamientos a las órdenes de Simeone.

En la última pretemporada he subido algún día a entrenar con ellos y es una sensación inolvidable. Ahora los veo por la tele y digo: pero si yo he entrenado con esos jugadores. Ha sido una experiencia muy bonita.

¿Fabi es del Atleti?

No lo sabría decir. Sí y no. Yo soy de Segovia y mi equipo de siempre, el de mi ciudad, es la Gimnástica. Después de fichar por el Atlético sí me hice del Atleti. Cuando vas al estadio a ver partidos del primer equipo es imposible no acabar sintiéndolo.

Uno de sus entrenadores fue Fernando Torres.

Me impresionó mucho y aprendí mucho de él, sobre todo en cuanto a experiencia suyas que nos contaba y que nos ayudaban a ser mejores.

La pasada temporada jugó cedido en el UCAM. ¿De qué le sirvió ese paso?

Fue como salir de la burbuja, por así decirlo. Fue un año que me vino muy bien, sobre todo a nivel de experiencia porque he compartido vestuario con gente veterana que me ha ayudado a no cometer errores que ellos cometieron para poder llegar lo más arriba posible. He tenido mucha suerte porque los veteranos siempre quería ayudarme y me exigían mucho. Quizá no fue mi mejor temporada en cuanto a minutos pero estoy muy agradecido por todo lo que he sacado de allí.

¿Qué le convenció para fichar por el Deportivo?

Lo primero es que el Dépor es uno de los grandes clubes de España. Es un club que siempre me ha gustado, siempre le he tenido cariño y me llama mucho cómo se está trabajando y las ideas que hay. Ojalá pueda triunfar aquí y acabar debutando con el primer equipo.