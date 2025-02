Couce: “Solo nos valía ganar y salimos desde el primer minuto a por todas”

Pedro Couce (A Coruña, 2002) cree en la permanencia. Sus palabras muestran que, por muy complicada que sea la situación del Betanzos, en ese vestuario van a pelear hasta el final. Y más ahora, tras romper ante el Arteixo una sequía que duraba mucho tiempo.



“Sabíamos lo que nos jugábamos. Intentas no mirar la clasificación, pero estamos muy abajo y ellos marcaban la zona de descenso. Solo nos valía ganar y salimos desde el primer minuto a por todas”, asegura el mediocentro, que marcó en el duelo que puso fin a once jornadas sin ganar.



Para Couce, los resultados no reflejaban una reacción que ya se había producido. “Creo que desde el arranque de 2025, que cambiamos el sistema, venimos haciendo buenos partidos. Era un poco decepcionante, porque luchas, ves que lo haces bien, que tienes ocasiones y que los rivales tienen menos, pero con más acierto. Sumar contra el líder —UD Ourense— en ese pedazo de campo, nos reforzó mucho”, reflexiona.



Han pasado a jugar con tres centrales “para tratar de conceder menos goles”, algo que les estaba penalizando. “Cuando estás en una situación como esta, entra una y ya parece que te vienes un poco abajo, que la dinámica pesa”, reconoce.



Se refugia en este inicio de año para creer que están a tiempo de todo, pese a que aún les separan ocho puntos de la salvación. “Cualquiera que haya visto los partidos dirá que se nota un cambio real en el juego, así como de actitud y personalidad”, señala.



Con lo que no se quiere mojar es con los puntos que necesitan en las trece jornadas restantes. “Prefiero no hacer matemáticas. El objetivo tiene que ser ganar para tener la oportunidad de mirar eso más adelante”, apunta.



Tras saltar desde Primera Futgal procedente del Orillamar, Couce ha ido ganando protagonismo en el equipo. “Sabía que era un reto importante, porque hay compañeros que son muy buenos. Por calidad no creo que haya sido, pero siempre pongo el máximo trabajo para intentar ganarme el puesto”, explica.



Sobre su anterior equipo, celebra el buen momento que vive. “Mi experiencia allí fue muy positiva, porque conocí a gente que me sigue acompañando a día de hoy. El Orilla me formó como persona y ahora también les va muy bien, lo cual me alegra mucho”.



También está encantado de contar con compañeros en el centro del campo como los dos últimos refuerzos. “Con Murilo me entiendo muy bien, somos dos jugadores trabajadores, que hacen falta para barrer”, bromea. “Enma acaba de llegar, pero también lo veo muy enchufado, con ganas de aportar y de dar lo máximo”, señala sobre un jugador que cuenta con experiencia internacional.



Por último, habla del crecimiento de Álex Delgado, joven extremo cedido por el Deportivo. “La verdad que es un crack. Tampoco me quiero deshacer en halagos, porque no quiero que después me vacile, pero nos está dando mucho en ataque y estamos muy contentos con él”, finaliza.

El análisis de los entrenadores

Claudio Corbillón (Betanzos): “Fue un partido igualado, pero tuvimos el acierto en momentos clave que nos faltó en otras ocasiones para sacar un mejor resultado. Es una victoria muy importante para nosotros, porque nos da esperanza en la lucha por la permanencia. Intentaremos seguir en esta línea y preparar bien el próximo partido ante el Arosa”.

Juan Riveiro (Atlético Arteixo): “Para salir de los puestos de descenso en una Liga tan competida como esta, es necesario ganar como mínimo dos partidos seguidos. Teníamos la oportunidad de hacerlo y la tiramos a la basura. No hay más. A volver otra vez a intentar ganar el primero para después ganar el segundo y alejarte mínimamente de ahí”.