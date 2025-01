Estás son las zonas de A Coruña y su área donde se suspenden las actividades al aire libre este domingo

La Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia ha suspendido todas las actividades al aire libre de este domingo de 15:00 a 18:00 horas en numerosos concellos coruñeses debido a la alerta naranja por vientos que sacudirá a la ciudad durante la tarde.

Por otra parte, en el concello de A Coruña no se disputará ningún partido durante el día, por lo que no habrá fútbol de Preferente, Primera, Segunda y Tercera Futgal. Un buen ejemplo es el Montañeros-Pol, que pese a estar fijado para las 12.15 horas en San Pedro de Visma, no tendrá lugar.

Los clubes han recibido la siguiente comunicación de AFAC:

Ante la alerta existente, el Concello de A Coruña ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas municipales al aire libre (que nos afecten, campos de futbol) MAÑANA DOMINGO 26.01.25.

Por tanto, los partidos que iban a celebrarse mañana en esas instalaciones son objeto de suspension.

Los partidos previstos para hoy se mantienen.

Los fuertes vientos e intensas lluvias que dejó la borrasca Éowyn a su paso este viernes vienen seguidos de los de Herminia, la nueva borrasca que afectará A Coruña durante el domingo y por la cual la Aemet ha puesto en alerta roja la costa coruñesa por la altura de las olas y en naranja a la ciudad por la previsión de intensos vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros hora.

Concellos donde se suspenden las actividades al aire libre

Los concellos de A Coruña y su área metropolitana donde quedan suspendidas las actividades deportivas federadas en el exterior en los siguientes: