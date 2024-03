28º Rallye A Coruña: Todos contra Senra en una edición con amenaza de lluvia

Rugen los motores. Todo está listo para el 28º Rallye de A Coruña. Las miradas se dirigen hacia el Citroën C3 WRC de Víctor Senra, cuatro veces ganador de la prueba que abre el Campionato Xunta de Galicia, el gallego de toda la vida. Y también hacia el cielo. La previsión anuncia lluvia para el sábado 16 de marzo, día grande del rali, con cuatro tramos a doble pasada y 88,540 kilómetros cronometrados. Los 107 pilotos inscritos preparan los neumáticos de mojado.

Para abrir boca, Senra se impuso la mañana del viernres en el 'shakedown' de Culleredo, 3,2km que no computan para la clasificación final, s. Sólo 34 de los 107 inscritos participarán en el tramo de pruebas, entre las 11 y las 14.30 horas. Las verificaciones técnicas se realizarán en el Palacio de los Deportes de Riazor y el parque cerrado estará situado, como es tradicional, en la Plaza de María Pita, donde se celebrará la ceremonia inaugural.

La competición pura y dura arrancará el sábado a las 8:31, horario previsto para la salida del dorsal número 1, Víctor Senra. Ganador del Rallye de A Coruña en 2017, 2020, 2021 y 2023 y siete veces campeón gallego –récord del circuito–, aspira a convertirse en el primer quíntuple vencedor en el rali de casa. El piloto de Dumbría comparte la plusmarca de victorias en A Coruña con Iván Ares (2015, 2018, 2019, 2022) y Germán Castrillón (1988,1990, dos victorias en el mismo año, y 1992).

El Citroën C3 de Senra y Alberto Otero, además del Ford Fiesta de Ares –cedido por el propio Senra– son los tres coches de categoría World Rally Car que partirán como favoritos al triunfo. En el parque cerrado y las carreteras de nuestra comarca también participarán ocho vehículos Rally 2 y, nada menos, que cuatro campeones gallegos. Además de Senra y Ares tomarán la salida Alberto Meira y Luis Vilariño, los dos al volante de un Skoda Fabia.

Tramos cronometrados

TC 1-3: Coirós-Oza Cesuras (9,230km) | El primer tramo cronometrado del Rallye A Coruña presenta muchos cambios de ritmo al combinar zonas anchas con otras más estrechas y sucias, que pondrán a prueba la concentración de los equipos.

TC 2-4: Aranga (14,880km) | Especial muy rápida, que arranca en bajada para pasar por el emblemático Puente Aranga. A partir de ahí asciende hasta llegar a una de las granjas, donde la confianza será clave para no dejarse tiempo, para acabar con una bajada muy técnica.

TC 5-7: Arteixo-Culleredo (9,690km) | Tramo ya emblemático, donde se suele congregar más público por la facilidad y espectacularidad de sus accesos. Volverá a acumular cientos de aficionados en Boedo, donde la fuerte frenada siempre asegura un buen espectáculo.

TC 6-8: Lago Encrobas-Meirama (10,470km) | Se repite la especial del año pasado, alrededor del Lago de As Encrobas y con la meta en Meirama, tramo con muchas suciedades en su parte inicial, aunque en la parte media discurre por una zona más rápida y técnica. El final es muy estrecho y un mínimo error puede hacer perder tiempo.

Nombres propios

Senra y Ares son los dos protagonistas indiscutibles del Rallye A Coruña. El piloto de Dumbría llega con la intención de "disfrutar e intentar pelexar pola vitoria" y reconoce que "sería bonito conseguir" el quinto éxito en la prueba de casa y, a largo plazo, el octavo título gallego.

La competitividad del campeón no está reñida con el compañerismo. Y es que el ganador le prestará a Ares un coche de su propiedad para que pueda participar en el rali: "Somos moi amigos, levámonos moi ben e o que fago eu por el, faríao tamén el por min, todo queda na casa", razona Víctor, que espera un "rali complicado, con tramos difíciles e mellor sería sobre seco, pero...".

Senra en lo más alto del podio el pasado año | Quintana

El de Carral reconoce que el 28º Rallye de A Coruña "es más especial si cabe" por el favor de Senra: "Estaba un poco jodido porque no lo podía correr y, en el último momento, gracias a Víctor, surgió la oportunidad de correrlo y, aún encima, con un World Rally Car".

Ares se descarta como favorito: "Claro que voy a intentar salir a ganar, pero no es un campeonato objetivo, corro con un coche nuevo para mí y salgo con un poco de respeto. Me voy a tomar el rali un poco para disfrutar", desvela el doble campeón de España y también cuatro veces ganador en casa.

Iván Ares, en una entrevista con este diario | AEC

"Es el rali que transcurre alrededor de mi casa. El tramo de Meirama y Cerceda está prácticamente en Carral, pero sí me gustaría que algún tramo volviese al Concello de Carral, sobre todo como homenaje para la gente que perdió la vida [en la edición de 2015, un coche perdió el control y arrolló varios aficionados que estaban en la cuneta, de los cuales siete perdieron la vida] y para quitarnos el mal rollo del cuerpo de aquel año", desea Iván.

El carralés competirá junto a Borja Rozada, que fue copiloto de Dani Sordo en el Mundial o de José Antonio 'Cohete' Suárez y Pepe López en el Campeonato de España, entre otros. "Me hace especial ilusión porque hemos sido rivales durante años, pero siempre tuvimos amistad y hablábamos de hacer un rali juntos".

Cristóbal Eiranova | Cedida

Entre los pilotos locales destacan Iago Caamaño (Ford Fiesta R2), Luis Vilariño (Skoda Fabia R5) o un novato de 38 años, Cristóbal Eiranova (BMW 325), que participa en la Copa Top Ten B y con el logo de DXT Campeón en su coche. "Correr un rali ya es un orgullo para mí, pero estar en el de casa es primordial", comenta el pilto de Muxía, pero afincado en Sada, que sufrió para llegar con su coche a punto: "Nos estaba fallando estos días y nos hemos dejado la vida para salir".

El objetivo de Eiranova es "luchar por los primeros puestos de la Copa Top Ten B", pero advierte que "los tramos están algo feos, al menos para mi punto de vista y va a llover bastante", lamenta. "Si hay agua extrema, depende de los huevos que le eche cada uno", ríe Cristóbal, que saldrá del puesto 17: "Los grandes pueden ayudar a los pequeños, pero yo no voy a tener el asfalto seco".

Alejandro Medín | Mónica Arcay

Sin más aspiraciones que hacer kilómetros y divertirse se presenta otro debutante, Alejandro Medín (Suzuki Swikft Sport), ferrolano de 18 años que también lucirá el emblema de nuestro diario en su vehículo. "Sin probar el coche y con un equipo nuevo, salimos a adaptarnos y hacer kilómetros, lo pasaremos en grande", valora el benjamín de la 28ª edición.

"Me encuentro en un período de adaptación a un equipo profesional y me hace muchísima ilusión estar en esta situación. No he podido probar el coche aún, pero creo que tendrá unas prestaciones increíbles. El equipo no perdió el más mínimo detalle durante su desarrollo y estoy tranquilo en ese aspecto", zanja Medín.

Lista de inscritos

Itinerario horario